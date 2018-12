L'attaccante del Crystal Palace nel mirino del Dalian Yifang di Bernd Schuster, che sarebbe pronto a triplicare l'attuale ingaggio del calciatore rendendolo tra i più pagati al mondo.

Simone Cola

L'avvicinarsi di gennaio e l'imminente riapertura del calciomercato movimenterà sicuramente i principali campionati europei e non solo. Anche la Chinese Super League, archiviata l'edizione 2018 che ha visto la vittoria dello Shanghai SIPG, si prepara in vista della stagione che verrà con una serie di operazioni che inevitabilmente avranno conseguenze importanti anche in Europa.

Le ultime notizie parlano ad esempio di un forte interessamento del Dalian Yifang per l'attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha: il club guidato da Bernd Schuster, che in campo può già contare su due talenti come l'argentino Nicolas Gaitan e il belga Yannick Carrasco, sarebbe pronto a offrire al giocatore un quadriennale da 12 milioni di euro netti per portarlo in Cina nel calciomercato di gennaio.

Questo renderebbe il 26enne Zaha, ex talento cresciuto nel Crystal Palace e qui rinato dopo la negativa esperienza al Manchester United, uno dei calciatori più pagati al mondo: l'ivoriano vedrebbe il suo attuale ingaggio più che triplicato e potrebbe dunque essere propenso ad accettare l'offerta, mentre i Glaziers avrebbero invece già espresso la volontà di non privarsi a campionato in corso di un calciatore che la scorsa stagione gli ha di fatto permesso, con un girone di ritorno straordinario, di centrare la salvezza in Premier League.

Lasciare il prestigioso calcio inglese - dove comunque è considerato uno dei più forti giocatori in circolazione al di fuori dei club principali - per diventare una stella della Chinese Super League sarebbe un passo indietro dal punto di vista tecnico che però sarebbe ampiamente ricompensato dal Dalian Yifang. L'offerta prevede infatti un minimo di 44 milioni di sterline in 4 anni (al cambio attuale circa 50 milioni di euro) oltre a bonus a seconda degli obiettivi individuali e di squadra raggiunti e biglietti aerei gratuiti per poter tornare spesso in Inghilterra.

Come detto, però, difficile che il Crystal Palace accetti di privarsi del giocatore a meno che non arrivi un'offerta importante anche per il cartellino: cresciuto nelle giovanili del club, Zaha esplose giovanissimo al punto da attrarre l'interesse del Manchester United, che lo acquistò nell'estate del 2013 senza però mai dargli, sotto la guida di David Moyes, una vera e propria opportunità in prima squadra.

Archiviata l'esperienza ai Red Devils con un pugno di presenze, Zaha è tornato a casa e dopo l'inevitabile periodo di flessione dovuto alla delusione appena rimediata è tornato sugli standard a cui aveva abituato tutti, migliorando anzi il proprio rendimento di anno in anno fino a diventare il protagonista della salvezza ottenuta nella scorsa stagione e la stella della squadra attualmente al 14esimo posto in classifica.

Il Dalian Yifang è solo l'ultimo club a cui il suo nome è stato accostato in vista dell'imminente calciomercato di gennaio, ma sembra molto difficile che Roy Hodgson si priverà senza lottare del suo campione, che peraltro ha un contratto appena rinnovato con il Crystal Palace e valido fino al 2023. Se esiste una certezza nel calcio, tuttavia, è che non esistono certezze: davanti a un'offerta-monstre i Glaziers potrebbero vacillare, e in Cina hanno già mostrato di non tirarsi indietro quando c'è da affondare. Non rimane che aspettare e vedere cosa succederà.