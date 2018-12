Il brasiliano non è più titolare nelle idee di Massimiliano Allegri e i Red Devils ne vorrebbero approfittare: i bianconeri però sperano nell'inserimento di Pogba.

di Daniele Minuti

La partita contro l'Atalanta può essere un punto di svolta nella stagione di Douglas Costa: il brasiliano è stato uno degli artefici del grande inizio di stagione bianconero ma dopo il ritorno dalla squalifica dovuta allo sputo a Di Francesco l'ex Bayern Monaco non ha più ritrovato continuità, motivo per cui sul suo conto hanno incominciato a circolare alcune indiscrezioni di calciomercato.

Da quel giorno Allegri lo ha schierato titolare soltanto in 3 occasioni (contro SPAL e Cagliari in Serie A e contro lo Young Boys in Champions League) ma oggi per la prima volta in campionato Cristiano Ronaldo siede in panchina, motivo per cui l'esterno offensivo potrà completare il tridente con Mandzukic e Dybala.

In queste ore però il nome di Douglas Costa è legato ad alcune voci sul Manchester United: i Red Devils infatti starebbero pensando a un'offerta per il brasiliano in vista della finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, il Manchester United punta Douglas Costa

È As a riportare questa notizia: il quotidiano spagnolo spiega che il profilo di Douglas Costa sia estremamente gradito a Solskjaer, nuovo allenatore del Manchester United. Il club inglese sa che l'ala classe '90 non è più in cima alle gerarchie di Allegri e vorrebbe provare il colpaccio anche a stagione in corso.

L'offerta che i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto sarebbe di circa 60 milioni di euro, quasi 20 in più di quelli spesi dalla Juventus nella finestra estiva di calciomercato per riscattarlo dal Bayern Monaco. I problemi fisici di Cuadrado fanno tentennare la Vecchia Signora che di solito non cede i suoi pezzi pregiati prima dell'estate. Ma un'ipotesi potrebbe farle cambiare idea: l'eventuale inserimento nella trattativa di Paul Pogba.

Nonostante l'addio di Mourinho, il campione del mondo continua a voler cambiare aria e non è un mistero che il ritorno a Torino sarebbe per lui un'opzione graditissima. Ora c'è soltanto da attendere la prima mossa del Manchester United e se i Red Devils faranno sul serio per Douglas Costa, quella con l'Atalanta potrebbe anche essere l'ultima presenza da titolare per lui con la casacca bianconera.