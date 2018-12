Calciomercato, sirene cinesi per Zaha: pronti per lui 12 milioni all'anno

Calciomercato, sirene cinesi per Zaha: pronti per lui 12 milioni all'anno

Poi gli viene chiesto se Modric possa tornare in orbita interista in futuro:

Non ci credevo del tutto, però mi chiedevo allo stesso tempo per quale motivo non potessimo sognare. Mi limitai a dire (agli agenti del croato, ndr): "Noi siamo qui, se è davvero possibile, parlatene col Real Madrid e fateci sapere". Noi a dirla tutta non ci sentivamo neanche di iniziare una trattativa perché sapevamo le nostre disponibilità

Il direttore sportivo dei nerazzurri ha parlato della trattativa per il centrocampista croato: "Non ci credevo fino in fondo, ma allo stesso mi chiedevo perché non dovessimo sognare".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK