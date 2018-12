Calciomercato, Salah via da Liverpool se arriva un israeliano?

Secondo il Jerusalem Post, il calciatore egiziano avrebbe minacciato di andarsene in caso di acquisto da parte dei Reds dell'israeliano Munas Dabbur.

20 minuti fa

Calcio e religione, almeno in teoria, dovrebbero essere due mondi ben distinti e separati. Nella pratica però il discorso è diverso. A volte l'uno contamina l'altro, trascendendo in questioni geopolitiche e condizionando pure eventuali operazioni di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, ad esempio, una differenza religiosa-culturale avrebbe impedito al Liverpool di andare avanti nelle trattativa di calciomercato per l'acquisto di Munas Dabbur, attaccante israeliano del Red Bull Salisburgo.

Ora, che i rapporti tra gli israeliani (ebrei) e i palestinesi (musulmani) non siano proprio idilliaci (eufemismo) non è certo un mistero. Così come non lo è che Mohamed Salah, stella dei Reds, sia un musulmano convinto e praticante. Secondo il portale di Gerusalemme, in base proprio a queste due condizioni, l'attaccante egiziano si sarebbe imposto con i dirigenti del Liverpool, minacciando di andarsene in caso di eventuale acquisto di un giocatore israeliano, quindi ebreo.

Si tratta solamente di una voce, va detto. E lo stesso Salah avrebbe negato qualsiasi tipo di coinvolgimento o ingerenza nelle operazioni di calciomercato del Liverpool. L'indiscrezione lanciata dal Jerusalem Post però ha riscosso una grande risonanza in Inghilterra, anche perché non sarebbe la prima volta che l'egiziano si rende protagonista di situazioni legate a questioni religiose.

Ai tempi in cui militava in Svizzera nel Basilea, infatti, nelle qualificazioni alla Champions League l'egiziano era stato messo contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Nella partita d'andata in Svizzera, durante il saluto iniziale, la "sfortuna" volle che il giocatore si fosse dimenticato le scarpe a bordo campo, così si affrettò ad andarle a prendere evitando di partecipare alle consuete strette di mano.

Nella gara di ritorno, invece, inizialmente Salah chiese di non andare con il resto della squadra in Israele, ma poi fu obbligato dal club a rispondere regolarmente alla convocazione vista l'importanza della posta in palio. Il giocatore andò dunque in trasferta e scese in campo anche dal primo minuto. Quando arrivò il momento del saluto con gli avversari, però, lui si limitò a dare il pugnetto con molta rapidità, evitando strette di mano. Anche in quel caso ne derivò un bel po' di caos, perché il tutto fu associato inevitabilmente a questioni geopolitico-religiose. E questo nuovo episodio rilanciato dal Jerusalem Post non farà altro che alimentare la polemica.