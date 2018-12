I gialloneri stanno per chiudere un'altra trattativa con il Rennes, club dal quale nel 2016 presero Dembelé poi venduto al Barcellona per 115 milioni di euro.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Intuito e scaramanzia. Il Borussia Dortmund ha individuato in Lucas Da Cunha il nuovo talentino del calcio europeo. Il club giallonero ha avviato una trattativa di calciomercato con il Rennes che si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.

Da Cunha, classe 2001, è nato in Francia (a Roanne) da padre portoghese e madre francese. Alto un metro e 74 centimetri, è molto agile e veloce ed è dotato di un'ottima tecnica di base. Esterno sinistro d'attacco, può giocare sia in un 4-2-3-1 che in un 4-3-3, e all'occorrenza può essere schierato anche a destra.

Di fatto la trattativa di calciomercato fra il Borussia Dortmund e il Rennes ricorda molto da vicino quella che portò Ousmane Dembélé in Germania. Di mezzo c'erano gli stessi club, lo stesso tipo di giocatore, lo stesso obiettivo: prenderlo, valorizzarlo, rivenderlo a una cifra molto più alta. Come fatto proprio con Dembélé, acquistato nel 2016 per 15 milioni e ceduto nel 2017 al Barcellona per 115.

Getty Images Dembélé è il miglior affare di calciomercato della storia del Borussia Dortmund

Calciomercato, il Borussia Dortmund sta per chiudere con il Rennes per Da Cunha

Per Da Cunha, che non ha ancora esordito fra i professionisti, il Borussia Dortmund è pronto a sborsare 4 milioni di euro. Stando a quanto riportato dal portale fussballtransfers.com, il 17enne francese (legato al Rennes fino al 2021) firmerà un contratto quinquennale.

[Footmercato] Le Borussia Dortmund est intéressé par le jeune ailier gauche du Stade Rennais, Lucas Da Cunha (17 ans) !



L'international U18 français s'est vu offrir un contrat pro de 5 ans au Borussia, et a proposé 4 millions d'euros au club français. Le joueur serait intéressé pic.twitter.com/dExTSA4Io7 — Nassim Bouras (@BourasNassim) December 25, 2018

Pur non avendo ancora esordito con i professionisti, Da Cunha si è messo in mostra con la maglia della nazionale juniores francese. Ha infatti disputato 22 partite fra Under 16, Under 17 e Under 18, nelle quali ha segnato 6 reti. In Francia viene considerato uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale. Come spesso fa con i giovani, il Borussia Dortmund vuole anticipare le altre grandi d'Europa sul calciomercato. Il precedente Dembélé, inoltre, fa ben sperare. Perché l'affare Da Cunha sarebbe un mix di intuito e scaramanzia.