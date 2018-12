Alla vigilia di Natale The Baddest Woman on the Planet mette in palio la sua cintura contro l'amica. Baron Corbin cerca la vendetta su Seth Rollins.

2 ore fa di Marco Ercole

Anche alla vigilia di Natale statunitense (in onda a Natale qui in Italia), le WWE News non si fermano. La puntata di Raw va in onda regolarmente, anche se eccezionalmente non in diretta, dal momento che è stata registrata la settimana scorsa alla Selland Arena di Fresno, California, in modo di permettere ai wrestler di passare le vacanze natalizie con le rispettive famiglie (lo stesso succederà anche in occasione dello show del 31 dicembre).

Che si tratti di diretta o meno cambia però poco, perché in questa puntata che vi racconteremo come sempre nella rubrica WWE-ek Raw a cura di FOXSports.it, sono previste tante WWE News all'insegna della "Nuova Era" indicata da Mr McMahon.

Dopo l'ultima puntata, in cui Natalya ha vinto il Gauntlet Match con in palio una Title Shot da usare contro la campionessa Ronda Rousey, Natty se la dovrà vedere proprio contro la Raw Women's Champion, la sua migliore amica. E chissà che con un titolo in gioco anche questo loro rapporto non possa sgretolarsi. Ma non è certo finita, perché come abbiamo visto Baron Corbin è determinato a prendersi una vendetta su Seth Rollins, identificato come artefice del suo fallimento e della mancata promozione a General Manager di Raw.

WWE News, Highlights Xmas Raw

Tutto questo e molto altro ancora in questo nostro report della puntata di Xmas Raw del 24 dicembre 2018, dove troverete WWE News e Highlights dello show. Partiamo dunque con il racconto:

Elias vs Bobby Lashley

In un Miracle on 34th Street Fight Match, Elias riesce ad avere la meglio su Bobby Lashley schienandolo. A seguito ce n'è pure per Lio Rush, che viene ricoperto di zabaione del Drifter.

Bobby Roode e Chad Gable (C) vs The Revival

Incontro valido per i titoli di coppia di Raw. Bobby Roode e Chad Gable riescono a conservare le cinture contro i Revival dopo lo schienamento di Chad Gable su Dash Wilder.

Finn Balor vs Drew McIntyre vs Dolph Ziggler

Prima dell'inizio dell'incontro, Drew McIntyre annuncia la sua presenza alla Royal Rumble. Poi però lo scozzese non riesce a vincere l'incontro, che se lo aggiudica Finn Balor dopo aver schienato Dolph Ziggler. Al termine della sfida duro faccia a faccia tra i due ex tag team partner, con lo Showoff che assesta la sua Zig-Zag.

Sasha Banks, Bayley ed Ember Moon vs Alicia Fox, Dana Brooke e Mickie James

Il 6-Woman Tag Team Match viene vinto dalla fazione composta da Ember Moon, Sasha Banks e Bayley, dopo lo schienamento di quest'ultimo su Mickie James. Al termine dell'incontro subentra però la Riott Squad, che se la prende con le tre ragazze appena uscite vincitrici.

Paul Heyman sul ring

Paul Heyman si presenta sul ring per cantare (sì, avete letto bene) e parlare del suo assistito, l'Universal Champion Brock Lesnar. Mentre lo fa viene però interrotto da Braun Strowman, che gi mette in testa un cappello di Babbo Natale e poi lo avverte del fatto che alla Royal Rumble batterà la Bestia.

Ronda Rousey (C) vs Natalya

Siamo arrivati al match titolato per la cintura di campionessa di Raw. Di fronte per la prima volta le due amiche, Natalya e Ronda Rousey, con quest'ultima che riesce a confermarsi Champion dopo aver sottomesso l'avversaria con la sua Armbar.

Heath Slater vs Jinder Mahal

L'incontro viene vinto da Heath Slater per squalifica, quando i Singh Brothers interferiscono sull'incontro attaccando l'indiano. A evitare il pestaggio ci pensa Rhyno, che si presenta a sorpresa vestito da Babbo Natale e stende Jinder Mahal con una Gore.

Seth Rollins vs Baron Corbin

Siamo arrivati al main event di questo show, quello che mette di fronte Baron Corbin e Seth Rollins. La loro resa dei conti se la aggiudica The Architect, che schiena il Lone Wolf e conquista così la vittoria.