Il MIlan ritrova Bakayoko e Kessié, Allan ritorna titolare dopo i problemi alla schiena, Nainggolan fuori per motivi disciplinari e per CR7 arriva un turno di riposo.

La Serie A scende in campo per la 18esima giornata nella festività di Santo Stefano. Il penultimo turno del girone d'andata si svolge interamente mercoledì 26 dicembre e comincerà con il lunch match Frosinone-Milan: la squadra laziale non vince dal 28 ottobre dopo aver espugnato il Paolo Mazza di Ferrara per 3-0, ma davanti a sè troverà un Milan in aria di crisi che necessita di punti, con Gattuso che recupera i due titolari Bakayoko e Kessie dopo la squalifica.

La Serie A prosegue alle ore 15 con Atalanta- Juventus: i bianconeri sono matematicamente campioni d'inverno dopo la vittoria sulla Roma, ma l'Atleti Azzurri d'Italia non è facile terreno di conquista per nessuno. Bologna-Lazio sarà il derby dei fratelli Inzaghi: gli emiliani hanno vinto solo due gare in campionato e nelle ultime dieci partite hanno collezionato sei pareggi e quattro sconfitte. Cagliari-Genoa è la tipica sfida imprevedibile di metà classifica, con i sardi che non fiutano la vittoria da sette gare, mentre i rossoblu sono reduci dalla prima vittoria dell'era Prandelli. La fascia delle ore 15:00 vede impegnate anche Sampdoria-Chievo e Fiorentina-Parma, con gli uomini di Di Carlo che rincorrono la prima vittoria stagionale.

Si prosegue alle ore 18:00 con il trittico Roma-Sassuolo, Spal-Udinese e Torino-Empoli, infine nel posticipo serale della 18esima giornata andrà in scena il big match Inter-Napoli, con i nerazzurri che hanno messo fuori squadra per motivi disciplinari il centrocampista belga Nainggolan, reo di essersi presentato in ritardo all'allenamento di domenica mattina. E non sarebbe il primo caso nelle ultime settimane. In casa Napoli Meret, Koulibaly e Milik sembrano le pedine fisse della sempre versatile rosa schierata da mister Ancelotti.

A distanza di quattro giorni la Serie A ritorna in campo, prima del gran finale di sabato prossimo e della pausa invernale. Le squadre ritorneranno in scena il 12-13-14 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia, mentre per la prima giornata del giorne di ritorno si dovrà attendere il 20 gennaio. C'è grande attesa per sapere se finalmente Cristiano Ronaldo riposerà per la prima volta da quando indossa la casacca della Juventus e per il posticipo Inter-Napoli: in ballo tre punti pesanti per il secondo posto.

The boys are put through their paces on Christmas Eve 📽

Rossoneri al lavoro: concentrazione massima per #FrosinoneMilan 📽 pic.twitter.com/T5vg8zXOe1 — AC Milan (@acmilan) December 24, 2018

Frosinone-Milan (mercoledì 26 dicembre, ore 12:30)

Baroni potrebbe optare per il 3-5-2 con il tandem d'attacco formato da Pinamonti e Ciano, con Ciofani che parte dalla panchina dopo l'opaca prestazione contro l'udinese. Indisponibili Hallfredsson, Paganini, Dionisi. Gattuso recupera Bakayoko e Kessié e potrebbe tornare al 4-3-3 con Suso e Calhanolu a fare da spalla a Higuain, ma in caso di 4-4-2 sarebbe Cutrone ad affiancare il Pipita.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessiè, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone.

Atalanta-Juventus (mercoledì 26 dicembre, ore 15:00)

Dopo il passo falso con il Genoa la squadra di Gasperini cerca il riscatto, ma contro la capolista non sarà impresa facile. I nerazzurri non potranno contare sugli squalificati Palomino e Toloi, mentre De Roon è infortunato. Davanti dovrebbero essere riconfermati Gomez alle spalle di Zapata e Ilicicm a Rigoni scalpita per una maglia da titolare. In casa bianconera Ronaldo potrebbe riposare ed essere sostituito da Douglas Costa visto che Bernardeschi è indisponibile, mentre al centro quasi certa la presenza di Khedira.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Djimsiti, Mancini, Masiello; Castagne, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala.

Bologna-Lazio (mercoledì 26 dicembre, ore 15:00)

Filippo Inzaghi deve fare i conti con gli acciaccati Pulgar e Poli che restano in forte dubbio. Sulla fascia destra ballottaggio Orsolini-Dzemaili con il primo favorito, mentre in attacco sfida Santander-Destro, ma non è escluso che giochino entrambi con Palacio in panchina a rifiatare. Lazio Lucas Leiva è pronto per tornare dal 1', in dubbio Milinkovic e Immobile che non hanno svolto l'ultima seduta. Luis Alberto potrebbe giocare al posto del serbo con Correa alle spalle di Immobile (se dovesse farcela) o Caicedo.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Cagliari-Genoa (mercoledì 26 dicembre, ore 15:00)

Maran recupera in difesa gli squalificati Srna e Ceppitelli, mentre Pavoletti dovrebbe riuscire ad essere nell'XI titolare, viceversa sarà Cerri ad essere riconfermato. Prandelli dovrebbe riconfermare la formazione che ha sconfitto l'Atalanta, ma resta il dubbio Sandro o Miguel Veloso a centrocampo.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; , Farias. Allenatore: Maran

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Sampdoria-Chievo (mercoledì 26 dicembre, ore 15:00)

Pochi cambiamenti rispetto alla formazione che ha vinto contro l'Empoli, ma caprari dovrebbe partire da titolare con Defrel che slitterebbe in panchina. In mediana ballottaggio Saponara-Ramirez, in difesa qualche dubbio tra Colley e Tonelli con il primo favorito. La cura Di Carlo sembra funzionare in casa Chievo: dentro Radovanovic che ha scontato la squalifica e dovrebbe completare la line amediana con Obi e Hetemaj. Davanti ballottaggio Stepinski-Meggiorini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; De Paoli, Radovanovic, Hetemaj, Kiyine; Birsa; Stepinski, Pellissier.

Fiorentina-Parma (mercoledì 26 dicembre, ore 15:00)

Dopo la vittoria in casa Milan Pioli dovrebbe cambiare ben poco: probabile l'innesto del brasiliano Gerson al posto di Edimilson Fernandes. D'Aversa deve fare i conti con la squalifica di Bruno Alves, Gagliolo tornerà centrale di difesa, Gobbi sulla sinistra. In fase offensiva Biabiany potrebbe essere titolare e Siligardi finire in panchina.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastioni, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

#RomaSassuolo sarà arbitrata da Giacomelli di Trieste. Al VAR Ghersini di Genova e Fiorito di Salerno https://t.co/xBtOQXNKRd ⚽️ #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 24, 2018

Roma-Sassuolo (mercoledì 26 dicembre, ore 18:00)

Di Francesco recupera Pellegrini ed El Shaarawy, ma dovrebbero partire dalla panchina. Ritorna dal 1' Dzeko davanti al trio Under, Zaniolo e Kluivert. De Zerbi risponderà con un 3-5-2: la linea difensiva vedrà Magnani centrale affiancato da Ferrari e Marlon, ma in caso di difesa a quattro dentro anche Peluso. Di Francesco largo a sinistra, mentre in attacco quasi certo il duo Berardi-Babacar.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Locatelli, Di Francesco; Berardi, Babacar.

Spal-Udinese (mercoledì 26 dicembre, ore 18:00)

Semplici recupera Missiroli e potrebbe cominciare da titolare vista la squalifica di Kurtic, mentre in attacco ballottaggio Floccari-Paloschi e Petagna-Antenucci. In casa Udinese assente Behrami per squalifica, al suo posto possibile l'entrata di Barak. In fase offensiva probabile il tandem Pussetto-De Paul, ma occhio a Lasagna.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, Balic, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul.

Torino-Empoli (mercoledì 26 dicembre, ore 18:00)

Tra i pali dovrebbe essere ancora assente Sirigu, mentre Iago Falque potrebbe tornare dal 1' in coppia con Belotti e Zaza in panchina. In mediana ballottaggio De Silvestri-Ola Aina e Berenguer-Ansaldi. Iachini risponde con il 3-5-2 con Krunic che ritorna titolare dopo la squalifica e con La Gumina e Caputo in attacco. In difesa si giocano una maglia da titolare Maietta e Rasmussen con il secondo quasi certamente destinato a partire dalla panchina.

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Acquah, Krunic, Traoré, Pasqual; Caputo, La Gumina.

Inter-Napoli (mercoledì 26 dicembre, ore 20:30)

Con Nainggolan fuori rosa per motivi disciplinari, Spalletti potrebbe schierare Joao Mario al suo posto. Perisic si guadagna una maglia da titolare dopo il gol contro il Chievo e andrà a formare il tridente con Politano e Icardi, mentre in difesa ritorna Asamoah dopo la squalifica, con De Vrij-Skriniar centrali. Ancelotti recupera Allan a centrocampo, in attacco favorita la coppia Milik-Insigne, mentre in porta sarà riconfermato Meret dopo l'ottima e decisiva prestazione di sabato scorso contro la Spal.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.