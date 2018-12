L'allenatore dell'Inter spiega la decisione di fermare il belga: "Le regole vanno rispettate. Comunque non è fuori rosa, tra due-tre giorni tornerà disponibile".

Non una conferenza stampa, ma una semplice intervista rilasciata da Luciano Spalletti ai microfoni di Inter TV. Così l'allenatore dei nerazzurri ha presentato la prossima supersfida di Serie A contro il Napoli, posticipo delle 20.30 di questo Boxing Day all'italiana.

Dopo aver fatto gli auguri a tutti, il tecnico interista ha iniziato ad analizzare la gara, partendo però dalla preparazione dei suoi giocatori, cui non sono stati imposti particolari divieti sull'alimentazione in occasione delle feste:

Nei giocatori prevale la professionalità e il dovere, lo stare un po' attenti alla tentazione della classica tavola imbastita per le feste. Ci vuole una prova di coraggio, ma abbiamo calciatori professionisti che sapranno distinguere cosa poter mangiare e cosa no, al massimo lo mangiano 24 ore dopo. La professionalità dei nostri calciatori è la cosa che mi piace più rimarcare. Qualcuno magari a volte va oltre il limite ma stavolta sapranno come regolarsi.

Getty Images Serie A, Spalletti insieme a Nainggolan

Serie A, Spalletti parla del caso Nainggolan

A proposito di qualcuno che ogni tanto va oltre il limite, impossibile non parlare dal caso Nainggolan, che dopo la sospensione comunicata ufficialmente dalla società dovrà saltare il big match della 18esima giornata di Serie A:

Ci spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, ma fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il colpevole, noi però dipendiamo e siamo l'Inter di Zhang. Ed è l'Inter di Zhang che ha preso questa decisione e io devo far rispettare le regole. Ma dopo questi 2-3 giorni Nainggolan rifarà parte della squadra e aspettiamo il suo contributo.

A parte l'esclusione forzata di Nainggolan, al posticipo del Boxing Day di Serie A mancherà anche Miranda ("Non ha ancora recuperato"). Di certo l'Inter vorrà tentare di riscattarsi dopo il bruciante pareggio con il Chievo:

I calciatori sono i primi dispiaciuti dopo Verona, vogliono giocare subito per rimettere le cose a posto. Non deve coinvolgerci nell'affrontare la partita in modo nervoso perché abbiamo di fronte un avversario che sa come stare in campo. Dobbiamo giocare senza impeto ma con intelligenza, sapere quando andare ad affondare i colpi. Ancelotti è uno dei migliori se non il migliore in Italia e avrà saputo ottimizzare il buon lavoro fatto da Sarri mettendoci la sua esperienza creando una macchina precisa.

Le insidie della sfida con il Napoli

A tal proposito, Luciano Spalletti parla anche delle differenze tra il Napoli di Sarri e quello attuale di Ancelotti:

Quello di Sarri era un calcio fatto più di schemi e ripetitività di azioni, anche in velocità e simili. Poi quando c'era la possibilità di entrare si trovavano degli spazi. Ancelotti sceglie più il momento di quando aggredirti o quando lasciarti campo. Sono due filosofie diverse, ma pericolose entrambe. Ancelotti fa un po' di paura perché è veramente uno che le ha vissute tutte, conosce la materia e sa quando è il momento di attaccare o difendere.

Una sfida che, almeno in teoria, potrebbe ripetersi anche in Europa League: