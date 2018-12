Di Francesco sfida il suo passato in quella che potrebbe essere l'ultima gara all'Olimpico sulla panchina giallorossa: davanti ancora fiducia a Schick, chance per Perotti. De Zerbi passa al 3-5-2 affidandosi alla coppia Berardi-Babacar.

un'ora fa

Tutto pronto per il penultimo turno del girone d'andata della Serie A. Una delle dieci partite in programma sarà quella tra Roma e Sassuolo, con giallorossi e neroverdi attesi protagonisti sul terreno dello stadio Olimpico a partire dalle ore 18.

L'insolito Boxing Day in versione italiana metterà Eusebio Di Francesco di fronte al proprio passato in quella che potrebbe essere la sua ultima gara casalinga da allenatore della Roma. La deludente prima parte di stagione dei capitolini - al nono posto in classifica, un punto sotto il Sassuolo – ha messo in discussione la panchina del tecnico pescarese, seppur “tradito” da una sessione di mercato rivelatasi fallimentare e da prestazioni sottotono da parte di chi avrebbe dovuto trascinare la squadra (Dzeko, Pastore, Under) o almeno garantire buone prestazioni (Schick, Nzonzi).

De Zerbi, invece, ha riportato il Sassuolo nelle zone medio-alte della graduatoria della Serie A, riuscendo dove i predecessori Bucchi e Iachini avevano fallito. Il rendimento dei biancoverdi non ha risentito più di tanto dell'infortunio di Boateng, dal momento che, senza il trequartista ghanese, sono comunque arrivati tre pareggi e due vittorie. Gli emiliani sono infatti imbattuti dalla sconfitta contro il Parma del 25 novembre.

GettyImages Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo

Serie A: le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

L'infermeria di Trigoria è quasi finalmente vuota, gli unici indisponibili sono De Rossi e Coric, che torneranno a pieno regime all'inizio del 2019. Dzeko ha disputato gli ultimi dieci minuti all'Allianz Stadium e si candida dunque come alternativa principale all'evanescente Schick (che partirà ancora titolare), Pellegrini ed El Shaarawy sono recuperati ma andranno al massimo in panchina. Rispetto alla partita contro la Juventus, Di Francesco riporterà Florenzi sulla linea dei terzini, inserendo uno tra Perotti e Kluivert (più l'argentino che l'olandese) sulla fascia sinistra.

GettyImages Stagione travagliata per Perotti, ma il "Monito" è pronto al rientro

Con Rogerio squalificato (e Adjapong infortunato), due sono le opzioni per De Zerbi: il rientro di Peluso, impiegato fin qui solo in Coppa Italia, o il passaggio al 3-5-2 con Federico Di Francesco sulla stessa linea di Lirola. Dovrebbe essere quest'ultima la scelta del tecnico, soluzione che diverse volte abbiamo visto nel corso della stagione e che comporterà il ritorno nell'undici titolare di Magnani, escluso nelle ultime quattro partite di campionato. Con Duncan nuovamente out, il trio di centrocampo sarà composto da Bourabia, Magnanelli (in vantaggio su Locatelli) e Sensi, mentre in avanti Berardi affiancherà Babacar.

GettyImages Federico Di Francesco affronterà suo padre Eusebio

Queste le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Perotti; Schick. Allenatore: Di Francesco.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Di Francesco; Berardi, Babacar. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Guardalinee: Di Iorio e Santoro. Quarto uomo: Pillitteri. VAR: Ghersini. AVAR: Fiorito.

Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e in streaming

Roma-Sassuolo sarà visibile in TV in esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202 o 241 dell'emittente satellitare. Il commento verrà affidato a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. In streaming, invece, la gara potrà essere seguita sull'app Sky Go o su Now TV.

Le quote dei bookmakers

Le agenzie di scommesse premiano la Roma, favorita con una quota di 1,65. Il successo del Sassuolo è dato a 5, il pareggio a 4. Distanza considerevole tra le opzioni Gol e No Gol, date rispettivamente a 1,55 e 2,30, così come tra quelle Under (2,30) e Over 2.5 (a 1,57).

I precedenti tra le due squadre

GettyImages La disperazione romanista dopo il pareggio Berardi al 94'

La Roma non ha mai perso contro il Sassuolo, ma paradossalmente il rendimento dei giallorossi all'Olimpico è inferiore se paragonato a quello al Mapei Stadium. I capitolini hanno infatti vinto tutte e cinque le partite giocate a Reggio Emilia, mentre solo una volta, a fronte di quattro pareggi, sono riusciti a battere i loro prossimi avversari.

Il primo scontro tra le due squadre è datato 10 novembre 2013, quando Berardi pareggiò al 94' l'autogol di Longhi. Nella stagione successiva a rimontare fu la Roma, che sotto 2-0 a causa della doppietta di Zaza, trovò la forza per recuperare grazie a due gol di Ljajic. Nel 2015-16, il 300° gol giallorosso di Totti e lo straordinario tiro al volo di Salah vennero annullati da Defrel e Politano. Il 19 marzo 2017 è il giorno dell'unico successo romanista, con Paredes, Salah e Dzeko che cancellarono il provvisorio vantaggio di Defrel, mentre l'ultimo incrocio risale allo scorso 30 dicembre: finì 1-1, dopo i gol di Pellegrini e Missiroli.

Eusebio Di Francesco ha affrontato il Sassuolo quattro volte, totalizzando due vittorie (una alla guida del Pescara, nel 2010, e l'altra nell'ultima giornata della scorsa Serie A), un pareggio e una sconfitta. Decisamente negativo, invece, il bilancio di Roberto De Zerbi contro la Roma: un 4-1 incassato da allenatore del Palermo nel 2016 e il 5-2 dell'ultimo campionato, quando il tecnico di Brescia sedeva sulla panchina del Benevento.