Un giocatore straordinario che nella sua carriera ha raccolto molto meno di quanto meritasse. Adriano Leite Ribeiro è stato un campione, un fuoriclasse che in Serie A abbiamo ammirato e applaudito con la maglia dell'Inter.

Alla vigilia del big match in programma a San Siro (ore 20.30) tra nerazzurri e Napoli, proprio l'Imperatore, che oggi ha 36 anni (è un classe 1982), ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN:

Mi rendo conto di quanto fossi forte. All'inizio non capivo bene dov'ero, in Italia, all’Inter. Ricordo che nello spogliatoio osservavo tutti, da Seedorf a Materazzi. C'era anche Ronaldo che mi accolse meravigliosamente facendomi stare anche a casa sua. Inizialmente dormivo in albergo, così lui mi ospitò a casa sua per un po'

Tra i fotogrammi indimenticabili della sua esperienza all'Inter ci sono per forza di cose il gol all'Udinese nel 2004, quella di mano rifilato al Milan nel 2009 e anche quel simpatico siparietto con Sinisa Mihajlovic per decidere chi dovesse battera una punizione in una partita contro la Roma:

In realtà era tutto uno scherzo, tutto finto. Ne avevamo parlato in allenamento con Mihajlovic e ci eravamo detti che se ci avessero assegnato una punizione avremmo fatto finta di fare la conta. In realtà sapevamo già chi avrebbe calciato

Il racconto di Adriano non si ferma:

Conservo ricordi splendidi di quello spogliatoio di fenomeni. Javier Zanetti è stato un esempio per me, mi è stato sempre di conforto, soprattutto quando è morto mio padre. Moratti anche mi ha aiutato tanto, è stato come un padre e lo ringrazierò per sempre per quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Quando penso a lui e parlo di lui mi emoziono ancora...

Su José Mourinho ha detto:

Quando arrivò all'Inter, stavano per cedermi al Manchester City ma lui si oppose. Voleva vedermi e parlarmi, è stato un allenatore molto importante per me. Mi voleva anche il Chelsea quando lasciai il Parma, alla fine però scelsi l’Inter. Infine pochi mesi dopo mi cercò anche il Real Madrid

Infine Adriano racconta cosa fa oggi: