Il club bianconero ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni del colombiano.

5 ore fa

Vigilia di Atalanta-Juventus, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Nell'undici bianconero non dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo, mentre assente sicuro è Juan Cuadrado. Il colombiano è ai box per un problema al ginocchio che fino a qualche giorno fa si temeva potesse richiedere un intervento al ginocchio.

Dall'infermeria arrivano però notizie positive per Massimiliano Allegri. "Cuadrado - recita il comunicato ufficiale della Juventus - sta proseguendo la terapia conservativa con qualche miglioramento. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente".

Cuadrado è fermo dalla partita di Champions League persa 2-1 contro lo Young Boys e ad oggi ha collezionato 16 presenze e un gol. Allegri spera di riaverlo a disposizione il prima possibile per contare su una freccia in più nel suo arco.