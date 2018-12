Spalletti deve rinunciare a Miranda e Nainggolan, ma recupera Asamoah. Ancelotti ritrova Allan e punta sul tandem Milik-Insigne.

un'ora fa di Luigi Ciamburro

Inter-Napoli è il posticipo della 18esima giornata di Serie A e si giocherà mercoledì 26 dicembre alle 20:30. Boxing Day da brividi con due squadre in competizione per il secondo posto e che vogliono farsi un bel regalo da tre punti per queste festività natalizie, con il pareggio che potrebbe essere scomodo per la formazione di Ancelotti e un'ulteriore spinta per la volata scudetto della Juventus. L'arbitro designato è Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, decisione criticata dal presidente De Laurentiis, a suo dire "non imparziale" in passato. I guardalinee saranno Alessandro Costanzo e Giacomo Paganessi, Rosario Abisso sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà, invece, Gianluca Manganiello assistito da Giorgio Peretti.

In estate l'Inter era stata disegnata come la vera anti-Juve, ma gli azzurri hanno ribaltato il pronostico mettendosi a +8 sulla squadra allenata da Spalletti. Il Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive, l'ultima arrivata contro la Spal dopo un finale di gara un po' sofferto, con Meret che ha salvato capre e cavoli con una parata che meriterebbe la riconferma da titolare fra i pali. Per la 18esima di Serie A Ancelotti recupera il perno di centrocampo Allan dopo un problema alla schiena, mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per Milik al fianco di Insigne, con Mertens che partirebbe dalla panchina dopo l'ultima gara opaca.

I padroni di casa hanno messo fuori squadra Nainggolan per essersi presentato in ritardo all'allenamento di domenica dopo una notte brava, ma pare che il centrocampista belga non sia nuovo a certi episodi. Sabato scorso l'Inter ha registrato un passo falso contro un Chievo che ha raggiunto il pareggio nei minuti finali di partita, a causa di uno svarione difensivo degli uomini di Spalletti che ha lasciato molto amaro in bocca. Serve un buon risultato per blindare il terzo posto e provare a dare l'assalto al secondo: la sfida contro il Napoli sarà un autentico banco di prova per fare un primo bilancio di metà campionato.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Napoli

Spalletti dovrà fare a meno non solo di Nainggolan, ma anche di Miranda, alle prese con un fastidio muscolare che l'ha costretto a restare fuori anche contro il Chievo. Rientra dalla squalifica Asamoah che va ad occupare la sua posizione sulla sinistra, mentre a destra ci sarà Vrsaljko. Nessuno spazio è ipotizzabile per Candreva, Borja Valero o Gagliardini, a centrocampo possibile l'impiego di Vecino accanto a Brozovic e Borja Valero. In attacco Mauro Icardi sarà il centravanti, con Politano e Perisic a fargli da supporto. Nel box Napoli rientra Allan a centrocampo, che dovrebbe condividere il comparto con Callejon, Hamsik e Fabian Ruiz. In difesa intoccabile la coppia di centrali Koulibaly-Albiol, mentre davanti sarà proposta la coppia di attacco formata da Insigne e Milik. In porta Ospina sembra in vantaggio sul meritevole Meret.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

Dove vedere Inter-Napoli in TV e streaming

Il big match della 18esima di Serie A sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Per chi non potrà trovarsi davanti alla TV, Inter-Napoli sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go o su Now TV, con possibilità di abbonamento giornaliero. I non abbonati possono seguire la diretta radiofonica su Radio Rai 1 e su KissKiss Italia, radio ufficiale del Napoli calcio.

1X2: le quote dei bookmaker

Sarà un incontro molto equilibrato e difficile da pronosticare. Il segno 1 vale 2,81, l'X viene offerto a 3,25, mentre il 2 consente di moltiplicare la quota scommessa per 2,61. Quote simili anche per Under e Over, il primo pagato 1,91, il secondo 1,83, mentre il GG è quotato 1,73. Per chi ama scommettere sul primo marcatore : Mauro Icardi è lanciato a 6,00, Perisic a 8,00 e Politano a 9,50. Tra le file partenopee il primo gol di Insgine o Milik è pagato a 6,50, Callejon a 9,00, Fabian Ruiz a 12,00.

I precedenti tra Inter e Napoli

Le due formazioni si sono scontrate in Serie A 149 volte: 66 i successi nerazzurri, 37 i pareggi, 46 le vittorie per gli azzurri. Ma nelle ultime 11 sfide i meneghini hanno trionfato solo una volta, cinque i pareggi e cinque le vittorie dei campani. L'ultima partita tra Inter e Napoli risale all’11 marzo 2018 e si concluse sul risultato di 0-0. L’ultima allo stadio San Paolo risale all'ottobre 2017 e si concluse con un altro pareggio a porte inviolate. L'ultima sconfitta del Napoli a San Siro risale al 16 aprile 2016 con i nerazzurri che si imposero per 2-0.