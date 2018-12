Sul web stanno circolando alcuni audio del centrocampista belga in cui dice di voler tornare in giallorosso: "Magari Totti mi darà una mano...".

un'ora fa

Radja Nainggolan fa discutere anche nel giorno di Natale. Sul web stannno infatti circolando alcuni audio che il centrocampista dell'Inter avrebbe inviato a un amico di Roma su WhatsApp ma che sono diventati di dominio pubblico.

E tutto questo succede pochi giorni dopo la decisione dell'Inter di sospenderlo momentaneamente dall'attività agonistica per motivi disciplinari e di escluderlo dal big match di Santo Stefano contro il Napoli.

Nella mattinata odierna Spalletti aveva spiegato come il giocatore non fosse fuori rosa e che tra due o tre giorni sarà reintegrato. Ora però entrano in gioco questi vocali destinati a far rumore:

Mamma mia, sto facendo un macello qua. Voglio tornare! Mi danno tutti per finito, ma va bene. Ho sempre dimostrato il mio valore sul campo azzittendo tutti. Se tra poco mi verranno a leccare il c**o certi interisti giuro che gli rompo il c***o. Per quanto sono amico di Totti, magari lui spingerà per farmi tornare, ma poi dovrei fare un casino per andarmene

Resta da capire ora a quando risalgono queste parole e soprattutto se a pronunciarle sia stato davvero Nainggolan.