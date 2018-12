I ciociari credono ancora nella salvezza e hanno la possibilità di andare a caccia di punti contro una squadra in crisi che deve assolutamente ritrovare gioco e gol: Gattuso si affida al 4-4-2 e al tandem Higuain-Cutrone.

0 condivisioni

32 minuti fa di Simone Cola

La 18esima giornata della Serie A si apre alle 12,30 con Frosinone-Milan, gara che metterà di fronte i ciociari padroni di casa, penultimi in classifica, e il Milan di Gattuso che sta attraversando un periodo di forma decisamente negativo e che ha assoluto bisogno di tre punti per rilanciare le sue ambizioni in chiave Champions League dopo aver perso la quarta posizione nell'ultimo turno a favore della Lazio.

Quella che in estate avrebbe potuto avere le sembianze di una partita dall'esito scontato potrebbe invece regalare molte sorprese agli appassionati e promette spettacolo se non dal punto di vista tecnico, vista la poca qualità espressa da entrambe le compagini in questo inizio di campionato, almeno sotto l'aspetto delle emozioni: se il Milan infatti non può permettersi ulteriori passi falsi dopo i recenti risultati negativi, infatti, il Frosinone allo stesso tempo non vuole abbandonare l'idea di mantenere la Serie A riconquistata la scorsa estate.

Dopo aver sostituito il tecnico Moreno Longo con Marco Baroni, che ha esordito con un buon pareggio in trasferta contro l'Udinese, i ciociari hanno infatti a disposizione l'insperata occasione di mettere ancora punti in carniere contro un Milan in crisi di gioco e risultati, che nelle ultime 6 gare in Serie A ha centrato appena una vittoria e che nel frattempo ha patito anche l'eliminazione da quell'Europa League a lungo inseguita in tutta la scorsa stagione.

Getty Images Quella in corso è la prima stagione in Serie A per il 28enne Camillo Ciano, miglior marcatore del Frosinone con 4 gol.

Serie A, le probabili formazioni di Frosinone-Milan

Baroni punterà ancora sul 3-5-2 e dovrà fare a meno di tre giocatori tra cui l'islandese Halfredsson, tediato da acciacchi continui da inizio stagione e che a inizio dicembre è andato sotto i ferri: tornerà tra 3 o 4 mesi, nel frattempo i ciociari dovranno fare con quello che hanno a disposizione. Il materiale umano non manca, bisogna vedere se Crisetig troverà posto in mediana in luogo di uno tra Chibsah e Maiello. In difesa dubbio Krajnc-Capuano, in attacco certo del posto il capocannoniere Ciano (4 gol) che sarà affiancato da uno tra Pinamonti e Ciofani con il primo favorito.

Getty Images

Gattuso recupera completamente Musacchio e ritrova soprattutto dopo la squalifica Kessié e Bakayoko: i due formeranno la coppia mediana di un 4-4-2 dove a destra mancherà Suso, che si è aggiunto alla lunga lista di infortunati in casa rossonera. Coppia d'attacco formata da Higuain e Cutrone, sulle fasce Castillejo e Calhanoglu mentre in difesa Romagnoli, Rodriguez e Calabria completano il reparto che con Musacchio difenderà Gigio Donnarumma dagli attacchi dei padroni di casa.

Getty Images

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Dove vedere Frosinone-Milan in diretta TV e streaming

Frosinone-Milan, valida per la 18esima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. La gara avrà inizio alle 12,30 e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, che tramite l'apposita app permetterà ai propri abbonati di godersi il match su vari dispositivi: PC, tablet e smartphone.

📌 24 i convocati di mister Baroni per il #BoxingDay contro l' @acmilan pic.twitter.com/PZMBoVn6va — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) December 25, 2018

1x2: le quote dei bookmakers

Nonostante il momento di forma decisamente negativo il Milan gode largamente dei favori del pronostico alla viglia: il segno 2 è quotato a 1,65, X a 3,75 e vittoria del Frosinone che vale 5,50 volte la quota giocata. Difficile dire se si tratterà di una gara ricca di gol, viste le difese non ineccepibili e allo stesso tempo la presenza di attacchi tutt'altro che stratosferici, almeno a giudicare dalle ultime uscite dei rossoneri: Under/Over 2,5 è una scelta rischiosa e viene quotata rispettivamente 1,80 e 1,95.

Tra i risultati esatti lo 0-1 vale 6,25 ed è seguito dallo 0-2 a 7,50 e dall'1-2 a 8,25. 13 è invece quanto paga l'1-0 finale, la stessa quota dello 0-3 e dell'1-3. Favoriti come primi marcatori Higuain e Cutrone, punte del Milan quotate rispettivamente 4,5 e 5: il primo marcatore del Frosinone viene valutato il doppio, 9,75, ed è Camillo Ciano.

The 23-man squad for our last away game of 2018 📋

I 23 convocati per la trasferta di Frosinone 📋#FrosinoneMilan pic.twitter.com/pbYbnDAZTV — AC Milan (@acmilan) December 25, 2018

I precedenti in Serie A

Appena 2 precedenti tra Frosinone e Milan, entrambi risalenti alla prima stagione in Serie A dei ciociari datata 2015/2016: all'andata in terra ciociara il Milan si impose 4-2 con le reti di Abate, Bacca, Alex e Bonaventura e al ritorno a San Siro finì con un clamoroso e spettacolare 3-3: sotto 0-2 a causa delle reti di Paganini e Kragl, il Milan accorciò con Bacca ma poi subì ancora l'1-3 a opera di Dionisi per poi trovare il pari soltanto in extremis grazie a Antonelli e Menez su rigore.