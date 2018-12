I bianconeri a Bergamo nel turno di Santo Stefano: turno di riposo per Cristiano Ronaldo, spazio a Douglas Costa. Assenze in difesa e a centrocampo per Gasperini, che in attacco si affida allo scatenato Zapata.

di Simone Cola

Per la prima volta la Serie A va in scena anche nel giorno di Santo Stefano e lo fa con una giornata, la numero 18, che oltre a offrire Inter-Napoli, scontro tra terza e seconda forza del campionato, dovrebbe essere in grado di regalare ancora diverse emozioni a tutti gli appassionati.

La Juventus capolista, capace di vincere 16 delle 17 partite giocate fino a oggi in campionato e di pareggiarne una soltanto per eccessiva supponenza, cerca di allungare ancora il passo in vista della pausa di gennaio e dell'imminente impegno in Champions League in arrivo a febbraio e che inevitabilmente toglierà un po' di energie ai bianconeri. Per aumentare ulteriormente la già grande distanza dagli inseguitori gli uomini di Allegri dovranno andare a vincere in casa dell'Atalanta, impresa tutt'altro che semplice e scontata.

Lo ha detto del resto lo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa: l'Atleti Azzurri d'Italia è un campo difficile, la squadra guidata da Gasperini ostica e capace di regalare sorprese a chiunque. Nonostante questo, oltre agli infortunati Bernardeschi, Cuadrado, Barzagli e Cancelo la Juventus dovrà rinunciare anche al febbricitante Matuidi e per scelta tecnica farà a meno nell'undici titolare di due pezzi da novanta come Chiellini e Cristiano Ronaldo, che devono assolutamente riposare dopo avere a lungo tirato la carretta.

Il centravanti dell'Atalanta Duvan Zapata: per lui 7 gol in questa Serie A fino a oggi, 6 nelle ultime 4 giornate.

Le probabili formazioni di Gasperini e Allegri

Gasperini perde per squalifica Toloi e Palomino e dovrà vedersela contro la capolista senza due terzi della difesa titolare: pronti a subentrare Djimsiti e Masiello, mentre a centrocampo l'infortunio di De Roon apre la strada a Matteo Pessina, cresciuto nei vivai di Monza e Milan e che finalmente avrà la possibilità di dimostrare quel che vale in Serie A e che pare favorito nel ballottaggio con Pasalic. In attacco consueto tandem sulla trequarti composto da Ilicic e il Papu Gomez alle spalle dello scatenato Duvan Zapata, 6 gol in 4 partite.

Primo turno di riposo stagionale per Cristiano Ronaldo, fino ad oggi impegnato in ogni minuto di ogni gara in Serie A e che contro l'Atalanta, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, assisterà dalla panchina alla partita insieme al suo allenatore. Accanto ai due siederà anche uno tra Bonucci e Chiellini, più probabilmente il secondo, per lasciare spazio a Benatia. A centrocampo mancherà Matuidi malato e i due tedeschi Khedira e Can si sfidano per una maglia da titolare con il primo in vantaggio. Tridente offensivo composto da Dybala, Mandzukic e Douglas Costa.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Djimsiti, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

Dove vedere Atalanta-Juventus in TV e streaming

Atalanta-Juventus, valida per il 18esimo turno della Serie A 2018/2019, andrà in scena mercoledì 26 dicembre alle ore 15. Teatro della sfida, che sarà diretta dal signor Luca Banti della sezione di Livorno, sarà giocata allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo e verrà trasmessa in TV in esclusiva da Sky per i suoi abbonati. Questi potranno seguire la partita sia in tv sul satellite (canali 201 e 252) sia sul digitale terrestre sintonizzandosi sul 373 oltre che ovviamente in streaming su PC, tablet e smartphone grazie all'app dedicata Sky Go.

1x2: le quote dei bookmakers

Una vittoria della Juventus non sarà scontata ma resta comunque il risultato più probabile: Atalanta-Juventus vede il segno 1 a 4,75, X a 3,5 e il 2 appena a 1,80, quota comunque non disprezzabile considerando quelle che generalmente vengono associate ai bianconeri. La gara dovrebbe regalare spettacolo e gol, con l''Under/Over 2,5 rispettivamente a 1,75 e 2.

0-1 è il risultato esatto più probabile (6,25) mentre l'1-0 per l'Atalanta (12) viene dopo lo 0-2 e l'1-2 che vale invece 8,5 la somma scommessa. Nonostante sia dato inizialmente in panchina Cristiano Ronaldo rimane il favorito come primo marcatore (4) ed è seguito da Manduzkic (5), Dybala (5,5) e Douglas Costa a 8. Primo dell'Atalanta Duvan Zapata a 7,75.

I precedenti in Serie A

Sono 112 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Juventus e il bilancio pende nettamente a favore dei bianconeri con 64 vittorie, 37 pareggi e appena 11 successi concessi ai bergamaschi. Nel 1951, a cavallo tra le stagioni 1950/1951 e 1951/1952, le squadre si incontrarono due volte in un anno solare e per la Vecchia Signora furono due trionfi 6-2 e 7-1: sugli scudi "la Freccia d'Oro" Ermes Muccinelli e Giampiero Boniperti, autori di 3 reti a testa tra tutte e due le gare.

L'ultima vittoria dell'Atalanta risale addirittura alla stagione 2000/2001, quando in casa gli orobici piegano la Juventus allenata da Ancelotti con Lorenzi e Ventola che nel finale rimontano lo svantaggio nato da un autogol di Massimo Paganin. Nelle ultime due uscite a Bergamo la Dea ha collezionato due pareggi contro i bianconeri, ottenuti entrambi con il punteggio di 2-2: nella stagione 2016/2017 è Freuler a firmare in pieno recupero il pari, nel 2017/2018 sono Caldara e Cristante ad annullare il doppio vantaggio degli uomini di Allegri.