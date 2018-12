Allegri fa riposare il portoghese e risparmia uno dei due centrali: "A Bergamo necessaria una Juve che approcci bene, ci servono tre punti". Matuidi non ce la fa.

50 minuti fa di MarcoValerio Bava

Natale di lavoro per la Juventus che nel giorno di Santo Stefano affronterà l'Atalanta nel Boxing Day di Serie A. I bianconeri cercano la 17esima vittoria su diciotto partite, sarebbe l'ennesimo record di una stagione fin qui eccezionale. Ma la squadra di Gasperini è avversario tosto, a Bergamo ha già mietuto vittime eccellenti come Inter e Lazio, sogna il colpaccio contro la capolista per rilanciarsi dopo il ko contro il Genoa che l'ha allontanata dal quarto posto.

L'Atalanta e la Champions League, un sogno che a Bergamo si sussurra ma nessuno vuole dire ad alta voce. Champions, in un'altra declinazione, che è pure il sogno e l'obiettivo della Juventus. Ma se ne riparlerà a febbraio, oggi la testa è solo sul campionato. Allegri non vuole cali di tensione, sa che il periodo è delicato, con tante partite concentrate in pochi giorni.

E c'è il rischio che la testa di alcuni sia già proiettata verso la sosta e le vacanze. La Juventus arriva da un ciclo di partite probanti in Serie A: ha incontrato l'Inter, poi c'è stato il derby e infine la sfida contro la Roma. Tutte vittorie, ora l'Atalanta per continuare una marcia clamorosa. Niente conferenza stampa di vigilia per Massimiliano Allegri, nel giorno di Natale il tecnico ha parlato ai microfoni di SkySport 24.

Serie A, Allegri risparmia Ronaldo

Contro l'Atalanta non ci sarà Cristiano Ronaldo. Lo aveva detto l'allenatore della Juventus che il portoghese avrebbe riposato in una delle sfide del trittico del periodo natalizio. Sarà a Bergamo che CR7 si accomoderà in panchina:

Viene in panchina con me. Così per la prima volta vedremo la partita insieme. Sono molto contento di quello che sta facendo. Tra l'altro leggevo un po' di statistiche e quest'anno è la sua miglior annata come partenza a livello di gol e a livello di numeri. Però lui bisogna averlo al top a marzo dove entra in ballo la Champions e dove lui dovrà essere decisivo come tutti gli altri. Ma lui ancora di più, come lo è stato negli ultimi anni. I regali di Natale alla Juventus bisogna riceverli a fine stagione, quindi manca ancora un po' di tempo

Allegri non si fida dell'Atalanta, sa che in casa i nerazzurri sono squadra temibile e da non sottovalutare. Da affrontare cercando di vincere i duelli individuali, reggendo il ritmo imposto dagli uomini di Gasperini:

Domani sarà importante arrivare bene a livello mentale, se non dovessimo farlo sarebbe un regalo per l'Atalanta e non dobbiamo concederglielo. Loro vorranno passare un buon Natale battendoci, per rifarsi in casa dopo la sconfitta di Genova. A noi tre punti servono tanto

Non solo Ronaldo out, a Bergamo mancheranno anche altri elementi. Soprattutto Blaise Matuidi che è alle prese con l'influenza. Potrebbe riposare uno dei due centrali di difesa, mentre in mediana tornerà Khedira:

Khedira può giocare, rientra. Invece Matuidi ha la febbre e non ci sarà; Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado sono out. Riposerà uno dei due centrali, è in dubbio la convocazione di Kean

Gli obiettivi di Allegri e un regalo di Natale per il calcio italiano

La Juventus ha una missione: vincere. In Serie A e in Europa. Quello è il grande obiettivo. Si parte da domani, si finirà il 29 contro la Sampdoria. Poi si passerà anche dalla Supercoppa Italiana il 16 gennaio. Sono questi i regali che Allegri vuole:

Per Natale vorrei che gli obiettivi che ci siamo prefissati diventino trofei. Il 16 gennaio con la Supercoppa è già un regalino, ma può essere l'inizio.

Quando si parla di contesto italiano, però, Allegri non lesina parole importanti, che portino il pallone di casa nostra a trovare un punto d'incontro e da lì partire per lavorare in un'unica direzione.