Nella 18esima giornata del campionato il big match è alle 20.30: a San Siro l'Inter (senza Nainggolan, sospeso) ospita il Napoli di Carlo Ancelotti.

0 condivisioni

11 minuti fa di Marco Ercole

Oltre quarant'anni dopo l'ultima volta, la Serie A torna a giocare nel giorno di Santo Stefano, per quello che oggi viene definito un po' da tutti con il termine anglosassone "Boxing Day". Nel 1971 era successo infatti che il nostro campionato scendesse in campo nel giorno successivo a Natale, in un'epoca in cui il torneo era composto da 16 squadre e i punti in palio per la vittoria erano 2.

Ne è passato di tempo, ma l'Italia ha deciso di adeguarsi nuovamente alle esigenze televisive e seguire la moda della Premier League, scendendo in campo durante le feste natalizie e di Capodanno.

Il prossimo turno di Serie A, il 18esimo, si giocherà quindi tutto di 26 dicembre, con partenza alle 12.30 e chiusura alle 20.30. Apriranno le danze Frosinone e Milan nel lunch match, poi ben 5 match in programma alle 15: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, Sampdoria-Chievo.

126 Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Internazionale v Napoli - Serie A 2017/2018-foto-127

Chiudi 1 di 126

Prossimo turno Serie A: il Boxing Day in TV e streaming

Altri 3 appuntamenti alle 18, Roma-Sassuolo, SPAL-Udinese e Torino-Empoli. Per arrivare poi al gran finale, il big match di San Siro delle 20.30 che metterà di fronte l'Inter di Luciano Spalletti e il Napoli di Carlo Ancelotti. A inizio stagione sembrava che questo duello potesse decretare chi tra le due dovesse recitare il ruolo di anti-Juve.

Almeno fino a oggi, sembra che gli azzurri abbiano qualcosa in più rispetto ai nerazzurri. Al momento 8 punti: a Spalletti (senza lo squalificato Nainggolan) il compito di provare a ridurre almeno a 5 il gap.

Come sempre ricordiamo che anche le partite del 18esimo turno di Serie A si potranno vedere in in TV e streaming, con i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti quelli che ancora non fossero abbonati, c’è sempre la possibilità di provare i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure scaricare l'app di DAZN: primo mese gratuito, mentre a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 18a giornata