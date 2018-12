Secondo la stampa spagnola, la squadra catalana si è ritirata per la corsa al talento dell'Ajax. Ora i bianconeri sono in pole position.

Daniele Minuti

La strategia comune di molte big in questo calciomercato di gennaio sembra essere quella di gettare le basi per il futuro, puntando ad anticipare le concorrenti nella corsa ai migliori talenti che il calcio europeo può offrire.

È questo il caso di Matthijs de Ligt, giovane difensore centrale dell'Ajax considerato il miglior prospetto nel ruolo e già seguito da tutte le migliori squadre del continente. Il gioiello olandese è da tempo nel mirino di corazzate come Bayern Monaco, Manchester City, Juventus e Barcellona.

I catalani in particolare sembravano avere una corsia preferenziale per il difensore visto che con la società olandese si sta già parlando di un altro talento come Frenkie de Jong, anche lui oggetto del desiderio del Barça sul calciomercato. Le ultime indiscrezioni però rivelano che i campioni di Spagna avrebbero cambiato idea.

Calciomercato: il Barcellona frena per de Ligt, Juventus in pole

La notizia arriva dal Mundo Deportivo che proprio ieri ha svelato come il Barcellona avesse invece raggiunto l'accordo con l'entourage di de Jong. Il problema per de Ligt sarebbe proprio di natura economica, visto che i blaugrana non sarebbero disposti a partecipare ad aste per il difensore e l'ipotesi di una gara a rilancio per lui è ancor più probabile per la presenza di Mino Raiola.

Il procuratore cura gli interessi dell'olandese e ha intenzione di mandare a giocare il suo assistito nella squadra che punterà più su di lui anche dal punto di vista dell'impegno economico: per questo il Barcellona ha deciso di concentrare i suoi sforzi su de Jong, che è già d'accordo col club, e lasciar perdere la pista che porta al classe '99.

Questa notizia è un vero e proprio regalo di Natale per la Juventus, che balzerebbe così in pole position nella corsa a de Ligt: i bianconeri hanno già fatto visitare la Continassa al ragazzo mesi fa e il difensore è tornato a Torino a inizio dicembre per ricevere il premio Golden Boy. Da tempo i campioni d'Italia cercano un profilo giovane e di talento sul calciomercato per rifondare il reparto difensivo e adesso la strada sembra spianata. In estate partirà l'assalto a de Ligt, con un avversario in meno.