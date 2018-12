Ha debuttato con l'Under 20 del club scozzese a 13 anni, alla vigilia di Natale ha firmato il primo contratto da professionista: può diventare il più giovane di sempre a esordire.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Non è Freddy Adu e nemmeno Martin Odegaard. E probabilmente non vuole nemmeno esserlo. Karamoko Dembelé è però una delle giovani stelle più luminose del panorama mondiale. Esattamente come lo erano Adu e Odegaard anni fa. Il primo, americano, ha cominciato a giocare titolare con il DC United a soli 15 anni, venendo invitato al David Letterman Show e facendo un provino con il Manchester United di Ferguson. Anche l'Inter lo voleva ma la trattativa di calciomercato non è mai andata in porto. Poi però non è riuscito a imporsi. Oggi, a 29 anni, gioca a Las Vegas.

Odegaard è invece stato acquistato dal Real Madrid nel calciomercato invernale del 2015, pochi giorni dopo aver compiuto 16 anni e dopo aver fatto provini con tutti i maggiori club europei. Inizialmente si allenava e giocava con la seconda squadra del club, all'epoca guidata da Zidane, ma non è mai esploso. Oggi, a 20 anni, gioca in prestito in Eredivisie tra le fila del Vitesse.

Insomma, due promesse mai realmente mantenute. Per questo i media devono stare molto attenti a non mettere troppa pressione a Karamoko Dembelé. Il ragazzo, nato nel febbraio del 2003, ha esordito nell'Under 20 del Celtic quando aveva appena 13 anni. Ieri, alla vigilia di Natale, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club scozzese fino al 2021. Ma già prima potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti sul calciomercato.

Getty Images Karamoko Dembelé con la maglia della Scozia U16: è un profilo interessante sul calciomercato

Calciomercato, alla scoperta di Karamoko Dembelé

Benché ancora 15enne, il Celtic se lo coccola e se lo tiene stretto. Nato a Londra da papà e mamma ivoriani, ha scelto di rappresentare le giovanili dell'Inghilterra anche se nell'Under 16 ha giocato diverse partite per la Scozia. D'altronde Karamoko si è trasferito giovanissimo a Glasgow. Basti pensare che Kaddy (così viene soprannominato, anche se su YouTube lo descrivono già come il nuovo Messi) è entrato nel settore giovanile del Celtic a soli 10 anni. Anche i suoi due fratelli maggiori sono calciatori: Siriki Dembélé, 22 anni, gioca con il Peterborough in Inghilterra, mentre Macoula (gemello di Siriki) è attualmente svincolato.

Firmato il contratto con il Celtic, Dembelé potrebbe presto fare la prima apparizione fra i professionisti. Al momento Karamoko ha pochi mesi di tempo a disposizione per battere il record di Aitchison che nel giorno del proprio debutto aveva 16 anni e 71 giorni ed è ancora oggi il più giovane di sempre ad aver indossato la maglia biancoverde. L'importante però è che dimostri di non essere né Freddy Adu né Martin Odegaard. E che la pressione mediatica non sia troppa.