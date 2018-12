Dal club blaugrana confermano contatti costanti tra il giocatore e l'ex squadra: l'ostacolo per il clamoroso ritorno è rappresentato dal Paris Saint-Germain.

un'ora fa di Marco Ercole

La saudade è un termine portoghese che indica la nostalgia tipica dei calciatori brasiliani nei confronti del loro paese d'origine. A volte, però, soprattutto in tempi di calciomercato, il concetto può ampliarsi ed estendersi ad altre declinazioni e interpretazioni. Secondo quanto riportato dai media spagnoli da un po' di mesi, questa volta nello specifico da As, la malinconia verso il passato di Neymar non riguarda il suo Brasile, ma l'accogliente città spagnola di Barcellona.

Lì si è affermato come stella del calcio mondiale, lì è diventato il calciatore più pagato della storia del calcio, quando un anno e mezzo fa, nella sessione di calciomercato estiva del 2017, ha deciso di trasferirsi dal club blaugrana al Paris Saint-Germain previo pagamento di 222 milioni di euro.

Un addio controverso e burrascoso, ma che a quanto pare non esclude necessariamente la possibilità di un clamoroso ritorno. La voce gira da tempo, sia in Spagna che in Francia, tanto da costringere in alcuni casi la dirigenza parigina a smentire qualsiasi tipo di indiscrezione e confermare la volontà assoluta e inderogabile di trattenere all'ombra della Torre Eiffel il brasiliano.

Getty Images Calciomercato, Neymar vuole tornare al Barcellona

Secondo quanto rivelato da As, però, questa volontà che fino a oggi ha blindato di fatto Neymar al Paris Saint-Germain potrebbe venire presto a decadere. Se è vero che nella prossima sessione estiva di calciomercato non ci sarà alcuna clausola rescissoria a legare O Ney al Psg, lo stesso non si può dire nel 2020, quando ne subentrerà una da 160 milioni che permetterà a chiunque lo voglia di rilevare il cartellino del calciatore senza dover intavolare una trattativa diretta con Al-Khelaïfi.

In quel caso al Barcellona sarà sufficiente mettere mano al portafoglio e pagare la cifra stabilita per riportare il "figliol prodigo" in Catalogna. Certo, bisognerebbe prima capire come potrebbe prendere la piazza una soluzione di questo tipo, visto che l'addio repentino e inaspettato nell'estate 2017 aveva lasciato più di qualche malumore.

Da parte di Neymar di sicuro non ci sarebbero problemi. Anzi, lui - come rivelato ad As da fonti anonime interne al club - chiama costantemente gli ex compagni e i dirigenti blaugrana. E ogni volta che torna a Barcellona per viaggi privati personali, finisce sempre per fare visita nello spogliatoio all'interno della Ciutat Esportiva. Magari non è la saudade in senso stretto, ma è qualcosa di molto vicino.