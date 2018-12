I giallorossi lo vogliono in prestito per 18 mesi, i francesi desiderano invece accontentare Tuchel e prenderlo a titolo definitivo. Ma i gialloneri temporeggiano...

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Desideri di Natale, speranze di Capodanno. La Roma, da quando Strootman è stato ceduto al Marsiglia (quando il calciomercato in entrata in Italia era già chiuso), si è resa conto di essere un po' corta a centrocampo. Per questo l'idea è quella di rimpolpare e rinforzare il reparto. Il nome che piace più di tutti è quello di Julian Weigl del Borussia Dortmund.

Con i gialloneri Weigl non sta giocando molto (appena 440 minuti fra campionato e Champions League), il 23enne ha però dimostrato negli anni scorsi di essere un giocatore di grande affidabilità, tanto che nel 2016 Low lo ha inserito anche nella rosa della nazionale tedesca che ha partecipato agli Europei.

Nonostante il poco spazio che Favre sta ritagliando a Weigl, il Borussia Dortmund non è certo di volerlo cedere. Nell'ultimo turno di campionato Julian è stato schierato centrale di difesa viste le tante assenze nel reparto, dimostrando di essere anche un jolly. Con il club in lotta per il titolo in Bundesliga (sono primi a +6 dal Bayern Monaco), i dirigenti tedeschi in questa finestra di calciomercato vorrebbero toccare il meno possibile la rosa (specie in uscita) per non commettere errori.

Calciomercato, anche il PSG vuole Weigl

L'offerta della Roma è semplice: 18 mesi di prestito senza diritto di riscatto, per permettere al giocatore di rilanciarsi e di tornare al Borussia Dortmund a un anno dalla scadenza del contratto (sarà libero nel 2021) in modo che il club tedesco possa decidere se venderlo, rinnovare o lasciarlo andare a parametro zero.

Oltre ai dubbi del Dortmund, che non è certo di volersi liberare del giocatore a metà stagione, c'è un altro problema per la Roma. Su di lui c'è infatti anche il PSG di Thomas Tuchel, il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio e che lo ha fatto arrivare fino in nazionale. L'allenatore tedesco nei giorni scorsi ha ammesso di desiderare un paio di rinforzi sul calciomercato:

Ci servirebbero un nuovo Verratti e un nuovo Marquinhos.

Il PSG sarebbe pronto a prendere il giocatore a titolo definitivo, ma il Borussia Dortmund tituba. Perché è vero che Weigl è il desiderio di Natale di club importanti come Roma e PSG, ma è anche vero che il Dortmund arriva a Capodanno con la speranza di poter festeggiare, a 7 anni di distanza dall'ultima volta, il titolo a fine campionato. E ogni giocatore può far comodo per respingere l'assalto del Bayern Monaco...