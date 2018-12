Insomma, il tempo per Quagliarella sembra non scorrere mai. E nel 2019 potrebbe ricevere un altro regalo, vale a dire la convocazione da parte del ct dell'Italia Roberto Mancini che lo sta seguendo attentamente ed è pronto a premiarlo con la maglia azzurra.

A rendere ancora più eccezionale i numeri del classe 1983 (compirà 36 anni il prossimo 31 gennaio) è il fatto che gli ultimi otto gol lo abbia realizzati in sette partite di fila (escludendo il match perso 4-1 contro la Roma in cui è rimasto in panchina per tutta la partita).

