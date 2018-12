Ha iniziato con ginnastica, nuoto e basket. Poi la svolta come... difensore: il gioiello del Fenerbahce è il protagonista del nuovo appuntamento con la nostra rubrica.

0 condivisioni

un'ora fa di Stefano Fiori

Un portiere, che ha meno di vent'anni, in una rubrica sui futuri protagonisti del calciomercato... uhm, da un momento all'altro spunterà fuori l'etichetta di "nuovo Donnarumma"! No, ve lo promettiamo solennemente: non paragoneremo Berke Özer al Gigio rossonero. Della promessa del Fenerbahce e dell'Under 19 turca, vi racconteremo però tutto nel dettaglio: è lui il protagonista della quinta puntata di FoX Factor Calciomercato, la rubrica che assegna "quattro sì" ai talenti del presente e potenziali campioni del domani. Chiudete le valigie, allora, si parte per Istanbul.

La storia di Berke parte in realtà da quella che già gli antichi Greci chiamavano Asia Minore: il giovanissimo numero uno nasce il 25 maggio 2000 a Smirne, Izmir in turco. La stessa città di Cengiz Ünder: proprio come il romanista, Özer ha cominciato a giocare a calcio nella scuola del Bucaspor e, come lui, è poi passato all'Altinordu.

Un anno a Istanbul, nel Basaksehir, poi lo sbarco a Roma: Ünder ha già vissuto il salto in uno dei campionati più importanti d'Europa. Precisamente quello che Berke sogna per il suo futuro, non prima di aver realizzato un desiderio: affermarsi tra i pali del Fenerbahce, il club che l'ha acquistato la scorsa estate per 2,5 milioni di euro. Nella sciagurata stagione dei Canarini Gialli (rischiano la prima retrocessione nella loro storia), Özer c'entra poco: ad appena 18 anni e mezzo, deve ancora esordire nella Süper Lig. Le sue qualità, però, hanno già fatto il giro del Vecchio Continente.

Getty Images Berke Özer contro l'Italia, nel giorno del suo esordio con l'Under 16 turca: ha già raccolto una convocazione in Nazionale maggiore

Calciomercato, scopriamo chi è Berke Özer

Niente può introdurre al meglio Berke Özer delle parole spese per lui da Volkan Demirel, portiere-bandiera del Fenerbahce:

In lui rivedo me stesso. Anzi, alla sua età neanche sapevo come bloccare il pallone. Spero che, come me, possa difendere i nostri colori per tantissimi anni.

Nella parte gialloblù di Istanbul, credono molto in lui. Tanto da aver anticipato e battuto una concorrenza molto spietata. Ma scopriamo intanto da dove è iniziato il lungo tuffo di Berke.

Ginnastica, nuoto, basket. Alla fine è arrivato il calcio

Da piccolissimo, il destino sembrava condurlo verso altri sport: prima la ginnastica, poi il nuoto. Il suo habitat naturale però divenne presto il basket: la pallacanestro, del resto, era stata già sposata dal fratello maggiore. Ma a dieci anni, ecco la svolta definitiva: Özer scopre il calcio. I guanti però dovranno ancora aspettare, come ha raccontato lui stesso in un'intervista a Fanatik.

Ho iniziato a giocare nella Bucaspor Sports School come difensore. Un giorno, durante un torneo, il nostro portiere si fa male e mi feci avanti per parare i rigori. Ne parai molti e gli istruttori della scuola-calcio cominciarono a farmi giocare in porta.

Del resto, Berke è un figlio d'arte: il padre Hüseyin ha difeso i pali dell'Izmirspor. Ma Özer jr lo giura, il genitore non ha mai insistito affinché scegliesse il suo stesso ruolo:

Mio padre non ha mai interferito con le mie scelte. Anzi, la prima cosa che mi ha detto è che i portieri sono i giocatori con più pressione addosso, anche il minimo errore può vanificare quanto costruito dalla squadra.

Terim l'ha già convocato in Nazionale maggiore

Nel 2013, il primo piccolo cambiamento: il presidente del Bucaspor trasferisce la struttura nella società di cui è diventato il nuovo numero uno, l'Altinordu. Berke prosegue nella sua Smirne il percorso di crescita, che lo porta a 16 anni e mezzo a disputare da titolare la Youth League: nel girone affronta le Under 19 di Sparta Praga, Levski Sofia e soprattutto Atletico Madrid. Nel 2017 arriva invece l'esordio tra i professionisti, nella 1.Lig (la seconda divisione turca): ad aprile parte titolare contro Boluspor e Balikesirspor.

View this post on Instagram Dünya Şampiyonu İngiltere’yi, elemelerde 1-0 yendik ve grup lideri olarak adımızı Elit Tur’a yazdırdık. 🇹🇷 #NeMutluTürkümDiyene A post shared by BERKE ÖZER (@berke) on Nov 22, 2018 at 10:54am PST

Nella scorsa stagione, le sue presenze salgono a cinque in campionato, oltre all'esordio in Türkiye Kupasi (la coppa nazionale). Saranno le sue ultime apparizioni con l'Altinordu: lo scorso 11 luglio, il Fenerbahce batte la concorrenza internazionale e si porta a casa il gioiellino di Smirne per 2 milioni e mezzo. Finora Berke non ha ancora debuttato nella Süper Lig, ma il 6 dicembre ha esordito in Coppa di Turchia contro il Girensunspor.

Nonostante non abbia ancora collezionato una presenza nella massima serie, Fatih Terim l'ha già convocato in Nazionale maggiore: la chiamata è arrivata nel giugno 2017, con Özer che si è accomodato in panchina contro Macedonia e Kosovo. Una sorta di premio, dopo i traguardi raggiunti in quella stagione con l'Under 17: agli Europei in Croazia, conduce la squadra fino in semifinale. Nello stesso anno è il portiere titolare anche in India, per i Mondiali di categoria chiusi però ai gironi. In questo momento, Berke è il numero uno dell'Under 19: ha già all'attivo cinque presenze.

Il suo idolo è Neuer: "Mi considero un difensore"

Ma che tipo di estremo difensore è Berke Özer? Alto 191 cm per 73 kg, abbina reattività e copertura massima dello specchio. Tradotto: è sicurissimo tra i pali, ma anche nell'uno contro uno. La sua stazza lo rende dominante nella propria area, oltre a possedere una notevole capacità di calcio col destro. Se c'è un punto dove migliorare, è nelle uscite: nelle prese alte, in particolare, non ha ancora acquisito la totale consapevolezza dei propri mezzi. Di coraggio però ne ha da vendere:

Mi piace avanzare e intervenire a sorpresa fuori dall'area. Chissà, magari è qualcosa che mi porto dietro da quando ho giocato come difensore. Sì, mi considero un difensore aggiunto della mia squadra. È anche un modo per conquistare il rispetto dei propri compagni e degli avversari.

View this post on Instagram 💛💙 A post shared by BERKE ÖZER (@berke) on Nov 2, 2018 at 1:44pm PDT

Berke, insomma, stravede per le uscite spericolate. Chi sarà secondo voi il suo idolo?



Fin da quando ero piccolo, ho sempre seguito Manuel Neuer. È sempre così ben posizionato e pronto a intervenire. Ma stimo molto anche Fernando Muslera.

Ad appena 18 anni, Özer dimostra anche una notevole maturità:

Se pensassi di essere già un portiere completo, non potrei mai continuare a crescere. Un giovane calciatore come me non dovrebbe mai considerarsi sufficiente.

Pensierino Juve e Roma, City a un passo: il Fenerbahce ha avuto la meglio

Trascinato dall'ottimo Europeo Under 17, lo scorso anno Berke è stato incluso nella prestigiosa Next Generation, la lista dei 60 migliori under 18 secondo il Guardian. Delle sue qualità, però, non si sono accorti solo nella redazione del quotidiano britannico. La fila delle pretedenti, che hanno sondato il terreno nei mesi passati, è nutritissima: Barcellona, Chelsea, Borussia Dortmund, PSV. In Italia, ci hanno fatto un pensierino Juventus e Roma.

Ma è il Manchester City il club che è arrivato più vicino ad acquistarlo: Özer è un portiere moderno, Guardiola l'avrebbe visto benissimo crescere alle spalle di Ederson e Claudio Bravo. Il Fenerbahce però ha fatto valere il proprio peso in patria, superando last minute i Citizens. Per il classe 2000, in ogni caso, il salto in un top club europeo sembra solo rimandato. Lui stesso, lo scorso luglio, aveva ammesso:

Dopo l'Altinordu, vorrei giocare all'estero. È un'esperienza che voglio provare.

Per ora, il suo obiettivo è quello di trovare spazio e affermarsi a Istanbul. Ma le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. Soprattutto per un gioiellino di 18 anni, che sogna un futuro da protagonista tra i pali della sua Turchia.

Özer in pillole

Nome: Berke Özer

Nato il: 25 maggio 2000

Dove: Smirne (Turchia)

Ruolo: Portiere

Club: Fenerbahce

Valore (Transfermarkt): 2,5 milioni

Scadenza contratto: 2022