Montolivo e altri possibili candidati per il ruolo di personaggio più amato dai bambini di tutto il mondo.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

Ci sono alcuni calciatori di Serie A che non si vedono in giro da un po’. Ultimamente hanno fatto qualche comparsata in campo, è vero, ma fino a qualche anno fa erano protagonisti delle domeniche, mentre oggi sembrano solo decorazioni natalizie per le panchine.

Perché questa involuzione? Cosa è successo? Tra tutte le possibili spiegazioni (infortuni, anni che passano, concorrenza che aumenta) ce n’è una che è stata fino troppo sottovalutata. Adesso che l’albero è al suo posto insieme ai regali, però, la teoria può essere proposta: i giocatori in questione, in realtà, potrebbero essere Babbo Natale.

Lo scarso impiego in campo è dovuto a una scarsa presenza durante gli allenamenti: c’era tutta una serie di regali da preparare, altri impegni, lettere da leggere, renne da sfamare, abiti rossi da portare in tintoria. Tutte scuse valide per saltare la prima parte di campionato in Serie A. Prima però, in pieno stile cenone, un ricco antipasto dall’estero: Mario Babbotelli.

Serie A, 5 giocatori che potrebbero essere Babbo Natale

Ogni Babbo Natale che si rispetti ha bisogno dei suoi aiutanti, perché oh, mica può fare tutto da solo, il mondo è grande. Ecco allora l’elenco dei vari Santa Claus, dei loro elfi e del relativo regalo che potrebbero portare in dono.

1) Riccardo Montolivo

Aiutanti : Halilovic e Bertolacci

: Halilovic e Bertolacci Dono: Lettera motivazionale per non arrendersi

Da capitano del Milan a fuori rosa: fino all’infortunio di Biglia, quella di Montolivo era una storia assurda. Lo è tutt’ora: è stato reintegrato, eppure non gioca, gli viene preferito José Mauri. La sua babbonatalità, quindi, è davvero probabile: in passato aveva già provato a vestirsi così, ora vive stabilmente in Lapponia e si fa aiutare da Halilovic e Bertolacci, altri due semi-invisibili per Gattuso (ma comunque più presenti di Montolivo).

L’ex Fiorentina potrebbe portare in dono una lettera motivazionale per tutti quelli che stanno vivendo un momento difficile. Una rivoluzione copernicana, per chi di solito le lettere le riceve. In questo caso, però, Babbo Monto è davvero un maestro del #NeverGiveUp, come dimostrano i mille post rossoneri sui social nonostante la sua totale esclusione dal campo.

2) Silvio Proto

Aiutanti : Pedro Neto e Bruno Jordao

: Pedro Neto e Bruno Jordao Regalo: una Ferrari

Fino a questo momento lo abbiamo visto solo in Europa League ☹️ e la sensazione è che Inzaghi andrà avanti così, a colpi di 3-5-2 ed esclusioni di Proto dal campionato. Una cosa è certa, però: questo giocare poco aumenta le sue possibilità di essere in realtà Babbo Natale. Non è un membro storico della Serie A, ma qui diciamo no al razzismo e lo tiriamo dentro lo stesso.

Proto potrebbe essere aiutato da Neto e Jordao, i due giovani portoghesi arrivati nell’estate del 2017 insieme a Nani e mai presi in considerazione per la prima squadra. Quindi Inzaghi li tiene nascosti perché in realtà sono degli elfi, per definizione troppo bassi e senza il talento di Giovinco. Il portiere belga porterebbe in dono automobili costose tipo una Ferrari, la stessa che Lotito ha usato per descrivere la sua Lazio.

3) Mattia Destro

Aiutanti : Donsah e Krejci

: Donsah e Krejci Regalo: Una maglia numero 10

È tornato in campo contro il Milan nei minuti di recupero, ma noi mica ci caschiamo: ormai è chiaro, Mattia Destro è Babbo Natale. Si capisce dalla barba, dai suoi atteggiamenti schivi, dal suo poco impiego dopo essere stato al centro dell’attacco del Bologna per diverso tempo.

Possibili aiutanti: Donsah e Krejci, altri due ex protagonisti rossoblù che oggi sono decisamente spariti dai radar, per un motivo o per un altro. Due elfi perfetti per Babbo Destro, che potrebbe portare in dono ai bambini tutte le maglie numero 10 alle quali lui rinuncerebbe per prendersi la 22.

4) Cyril Thereau

Aiutanti : Due granchi

: Due granchi Regalo: Un gel per capelli

Che fine ha fatto Cyril Thereau? Protagonista in Serie A con le maglie di Chievo e Udinese, la sua avventura alla Fiorentina era partita bene l’anno scorso ma adesso è completamente sparito nel nulla. Vista la sua esperienza, potrebbe essere perfetto per il ruolo di centravanti della Lapponia.

Retroscena: Thereau è diventato Babbo Natale dopo aver lavato male una maglia della Fiorentina e aver visto quando gli donasse il rosso. Come aiutanti avrebbe i due granchi che usa per le esultanze (ok, lo ha spiegato, il suo gesto indica la libertà e non dei crostacei, ma quanto sarebbe bello se esultasse mimando un granchio?), perché comunque alcune cose non cambiano mai. Regalo: un gel per capelli testato da lui stesso.

5) Diego Perotti

Aiutanti : Karsdorp e Coric

: Karsdorp e Coric Regalo: Un bracciale numero 10

Un altro desaparecido: ok gli infortuni, ma Perotti da inizio stagione ha giocato davvero troppo poco. È uno dei fantasisti storici della Serie A, non può sparire nel nulla in questo modo. La spiegazione quindi potrebbe essere la solita: Perotti è Babbo Natale.

Lo spirito natalizio lo ha accompagnato per tutta una carriera passata a donare assist in qualunque periodo dell’anno. Karsdorp e Coric lo aiuterebbero a portare il pesante sacco pieno di bracciali numero 10. Occhio però: il regalo in questione potrebbe essere riciclato.

Babbo Bonus - Antonio Cassano

Aiutanti : Cerci e Pazzini

: Cerci e Pazzini Regalo: Un sacco di polemiche

Mi ritiro, non mi ritiro, mi ritiro solo un po’, mi ritiro del tutto. Forse dietro la stranissima vicenda Cassano potrebbe esserci una babbonatalità che non è stata colta.

Ora ha lasciato il calcio (?), forse per dedicarsi proprio alla sua nuova carriera con la maglia rossa. Cassano potrebbe essere aiutato da Cerci e Pazzini, componendo finalmente quel trio di meraviglie esperte mai visto all’opera a Verona. Il barese porterebbe con sé tutte le polemiche raccolte in carriera, per rendere il vostro Natale più piccante del solito.