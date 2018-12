Sarah Logan della Riott Squad e Raymond Rowe dei War Raiders convolano a nozze molto particolari. Presenti anche altri atleti della World Wrestling Entertainment.

di Marco Ercole

La WWE News che stiamo per raccontarvi è decisamente molto particolare e curiosa, molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Si tratta di matrimonio vero e proprio, tra una coppia già nota nella World Wrestling Entertainment, quella composta Sarah Logan della Riott Squad (nel roster di Raw) e Raymond Rowe dei War Raiders (NXT).

Una bella WWE News, non c'è che dire, ma che nasconde qualcosa di veramente inedito per quanto riguarda la celebrazione delle nozze in senso stretto.

No, quello di Sarah Logan e Raymond Rowe non è stato un matrimonio comune. I due hanno celebrato i loro fiori d'arancio in un modo unico, che in fondo per chi li segue sui social network non sorprende nemmeno troppo. E la testimonianza è arrivata proprio sui loro account, dove è comparsa una lunga serie di foto che li ha immortalati nel giorno del fatidico sì.

WWE WWE News, Sarah Logan (a sinistra) si è sposata con Rowe

WWE News, matrimonio vichingo tra Sarah Logan e Raymond Rowe

Qual è la particolarità di questa WWE News? Semplice, i due hanno scelto una celebrazione in stile vichingo. E come dicevamo prima non è una vera e proprio novità per loro questa passione per i guerrieri norreni. Sui loro social network hanno postato in precedenza moltissime foto che l'hanno testimoniata, stavolta però effettivamente sono andati un po' oltre.

La cerimonia si è svolta in Ohio ed è stata officiata da un'altra wrestler di NXT, Tegan Nox. Presenti anche altre superstar della World Wrestling Entertainment, ovviamente tutte vestite indossando abiti vichinghi.

C'erano chiaramente le altre due membre della Riott Squad, Ruby Riott e Liv Morgan, così come il partner di Raymond Rowe nei War Raiders, Hanson, ma anche la campionessa femminile di NXT Shayna Baszler e l'altra ex UFC Jessamyn Duke. Il matrimonio si è concluso con il classico taglio della torta, che per l'occasione rappresentava però uno scudo vichingo.