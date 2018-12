Dall'ascesa di Becky Lynch fino alle polemiche legate a Crown Jewel: il recap dell'anno appena passato nella federazione di Stamford.

Il 2018 è stato un anno molto particolare per la World Wrestling Entertainment: in un periodo il cui il mondo del wrestling sta profondamente cambiando visti i movimenti delle federazioni indipendenti, la compagnia di Stamford ha solidificato il suo dominio nel settore affermandosi sempre più come il leviatano dello sport-intrattenimento.

Questi 365 giorni sono stati segnati da tantissimi momenti positivi, match di alto livello, debutti importanti e ritorni attesi da molto tempo. Non è stato però tutto facile per la WWE che ha anche dovuto affrontare anche diversi casi difficili, oltre a qualche errore commesso e non perdonato dal suo pubblico.

Andiamo quindi a vedere le cose migliori e le cose peggiori che sono accadute nella compagnia di wrestling più grande e potente del mondo in questo 2018, che mai come quest'anno ha letteralmente sommerso i suoi fan di show e contenuti da divorare.

WWE, il meglio del 2018: si parte da NXT

Il brand migliore dell’anno scorso lo è stato anche quest’anno e probabilmente lo sarà anche nel 2019: lo show giallo è riuscito nell’impresa di superarsi rendendosi protagonista di un’annata di livello altissimo per quanto riguarda la qualità dei match, l’evoluzione dei personaggi e la capacità di non far mai calare l’interesse dei fan. Fiore all’occhiello sono stati ancora una volta gli show chiamati TakeOver, probabilmente i migliori dell’intero anno solare in WWE.

Il debutto di Ronda Rousey

Al momento del suo arrivo, molti l’hanno definita “il più grande acquisto della storia della WWE”, probabilmente avendo ragione. Quest’anno l’ex campionessa UFC ha lasciato il mondo delle arti marziali miste per dedicarsi al wrestling di cui è grande appassionata, sorprendendo tutti per la facilità con cui si è calata nel suo nuovo ruolo: ha esordito a Wrestlemania in quello che è stato forse il miglior match della serata ed è campionessa femminile a RAW da agosto ormai. Alcuni la consideravano solo “un nome a effetto”, invece Ronda Rousey si è dimostrata un talento naturale fra le corde di un ring.

Il ritorno sul ring di Daniel Bryan

Era l’8 febbraio del 2016 e Daniel Bryan, uno dei lottatori più amati dal pubblico di questo decennio, annunciava il suo ritiro dal ring (non lottava dall’aprile del 2015) per via dei problemi causati dalle diverse commozioni cerebrali subite in carriera. Nel marzo di quest’anno è invece arrivata la notizia che ha stupito tutti i fan della WWE: i medici hanno dato l’ok all’ex American Dragon per tornare sul quadrato. Il ritorno di Bryan è stato sicuramente uno dei momenti più belli del 2018 e ha ridato agli appassionati uno dei più grandi wrestler di questa generazione, che a novembre ha persino riconquistato il titolo mondiale.

Evolution

Da qualche tempo la WWE ha cercato di invertire la tendenza che l’aveva portata a trascurare la divisione femminile e il culmine di questo processo è arrivato con Evolution, il primo evento della storia della federazione interamente dedicato alle wrestler. Pur non essendo uno show perfetto, il pay per view andato in scena il 28 ottobre a New York è stato un successo e ha dimostrato finalmente che il pubblico ha il desiderio di veder trattate le lottatrici con la stessa attenzione rivolta ai loro colleghi uomini.

L'esplosione di Becky Lynch

Per anni a Stamford si è parlato di “Woman’s revolution”, il processo che avrebbe dato più importanza alle donne negli show WWE. Probabilmente il vero punto di svolta è arrivato questa estate e quasi per sbaglio, quando nella compagnia è scoppiata la mania per Becky Lynch. La lottatrice irlandese, da sempre amata dai fan ma mai trattata come un profilo top della sua divisione, cambiando attitudine è diventata il personaggio più popolare di tutta la compagnia, ha avuto una delle migliori rivalità dell’anno con Charlotte Flair (compreso un match eccezionale a Evolution) e tutto lascia pensare che possa essere lei la protagonista del primo main event femminile di Wrestlemania. In un periodo in cui la WWE fatica a trovare nuove figure di punta, non c’è dubbio che Becky Lynch sia riuscita a diventare una star che potrebbe davvero entrare nella storia del wrestling.

Il peggio: gli infortuni

Il primo problema di questo 2018 non dipende dalle scelte della compagnia, almeno non direttamente: la schedule sempre più fitta dei lottatori ha portato il roster WWE a essere letteralmente falcidiato dagli infortuni. Alexa Bliss, Kevin Owens, Jason Jordan, Sami Zayn, Braun Strowman sono solo alcuni dei nomi che si sono dovuti fermare per dei problemi fisici dovuti più al logorio per i tantissimi impegni che a ragioni traumatiche. Assenze che spesso hanno causato cambi di programma negli show, costretti a modifiche dell’ultimo minuto.

Il declino di Shinsuke Nakamura

Ecco, nel caso di Nakamura le colpe della WWE sono più evidenti: il lottatore giapponese aveva iniziato alla grande il suo 2018 vincendo la Royal Rumble e guadagnandosi un incontro per il titolo contro AJ Styles a Wrestlemania. Da quel momento in poi però è iniziata la caduta per “The King of Strong Style”: la sconfitta allo show più importante dell’anno fu il primo passo verso la sua discesa nell’anonimato che non gli ha permesso di avvicinarsi alla cintura maggiore. L’anno si è chiuso con un regno da campione degli Stati Uniti dimenticabile, grande delusione per una star che tutti vedevano come meritevole di un giro nei piani alti della compagnia.

Il main event di Wrestlemania

Purtroppo l'incontro che quest'anno ha chiuso lo show più importante dell'anno non è stato all'altezza della grandezza del palcoscenico degli Immortali. Il main event fra Brock Lesnar e Roman Reigns per il titolo Universale è stato una grande delusione dal punto di vista qualitativo e soprattutto da quello della partecipazione del pubblico, arrivato letteralmente stremato alla settima ora del colossale evento di New Orleans. La speranza è che nel 2019 torni ad esserci un incontro degno di essere il match principale di Wrestlemania.

Il caso Crown Jewel

In un anno ricco di polemiche, probabilmente la WWE ha messo in scena uno degli eventi più discussi della sua storia. Secondo evento tenuto in Arabia Saudita dopo The Greatest Royal Rumble, questo pay per view fu preceduto dalla discussione legata alla situazione diplomatica fra l’Arabia e gli Stati Uniti. Un’apparizione lampo di Hulk Hogan, la grottesca vittoria della WWE World Cup da parte di Shane McMahon, un altro brutto incontro per il titolo Universale e un main event fra 4 lottatori semi-ritirati hanno reso Crown Jewel uno show decisamente da dimenticare.

L'annuncio di Roman Reigns

Dopo aver menzionato alcune situazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai fans per le scelte della compagnia, non si può non chiudere con uno dei momenti più shockanti e dolorosi non solo di quest’anno ma dell'intera storia della WWE. Nella puntata di RAW del 22 ottobre, Roman Reigns ha annunciato la sua battaglia contro la leucemia, tornata dopo essere andata in remissione 11 anni fa. Il samoano ha dovuto quindi ritirarsi momentaneamente dalle scene e rendere vacante il suo titolo Universale, lasciando di stucco l'intero universo WWE. L'ex campione ha iniziato i trattamenti per superare la sua grave malattia, con la speranza che il suo ritorno possa essere il momento migliore del 2019.