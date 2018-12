I dati rivelati da Calcio e Finanza si riferiscono al triennio iniziato nella stagione 2018/2019. La Juventus è la squadra che arricchisce di più le proprie casse.

un'ora fa di Marco Ercole

Calcio spezzatino, boxing day e giornata calcistica spalmata in ogni orario possibile. Sono tutti effetti dell'incidenza sempre maggiore delle televisioni sui club, "costretti" (a suon di milioni) ad adattarsi a tutto questo. Ma quanto guadagnano le squadre di Serie A dai diritti tv? Il portale Calcio e Finanza ha tentato di fare una stima, basandosi sulla suddivisione delle proporzioni stabilite per il triennio in corso, dalla stagione 2018/2019 a quella 2020/2021.

Secondo i criteri e gli accordi tra Lega Calcio, Sky e DAZN, infatti, il totale dei diritti tv sono di circa 1,41 miliardi di euro annui, con 1,150 di questi destinati alle squadre di Serie A.

A sua volta questa parte dovrà essere ripartita seguendo alcune regole: il 50% (0,575) sarà suddiviso in parti uguali, il 20% associato al numero dei tifosi (0,23, derivato al 12% dagli spettatori allo stadio e all'8% dall'audience televisiva), il 15% (0,1725) relativo ai risultati dell'ultimo campionato, il 10% (0.115) in base a quelli dell'ultimo quinquennio e, infine, il 5% (0,0575) in relazione alla storia del club in questione.

Getty Images Serie A, la ripartizione dei diritti tv

Serie A, ripartizione dei diritti televisivi

Bene, seguendo questi criteri, il portale specializzato ha analizzato la situazione di tutte le squadre di Serie A, ponendo la Juventus in prima posizione con ben 85,3 milioni di euro incassati dai diritti televisivi. A seguire l'Inter con 83,7, unica altra squadra capace di guadagnare oltre 80 milioni dalle tv. Poi Milan (77,3), Napoli (77), Roma (71,4) e Lazio (68,3).

Le altre due squadre sopra i 60 milioni sono Fiorentina e Sampdoria, a seguire tutte le altre, fino ad arrivare ai 36,5 del Frosinone fanalino di coda di questa particolare graduatoria. Ecco nel dettaglio la classifica completa della ripartizione dei diritti televisivi squadra per squadra.