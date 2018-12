Il ritardo del belga alla seduta d'allenamento di domenica mattina è stato solo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

2 ore fa

Radja Nainggolan non ci sarà nel big match della 18esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli, in programma a San Siro il 26 dicembre alle 20.30. Il centrocampista belga, arrivato in estate dalla Roma per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo, è staso sospeso temporaneamente dall'attività agonistica dopo essersi presentato in ritardo (dai 15 ai 50 minuti) alla seduta d'allenamento fissata ad Appiano per domenica mattina alle ore 11 (l'appuntamento era alle 10).

Il giocatore - secondo Il Corriere dello Sport - avrebbe detto di non aver sentito la sveglia, assicurando di aver trascorso una serata poco movimentata in compagnia della moglie. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe preso il provvedimento disciplinare (oltre a saltare il Napoli e forse l'Empoli, dovrà anche pagare 35mila euro di multa) solo dopo l'ennesimo episodio in cui Nainggolan si è distinto negativamente.

Già ad agosto, appena arrivato in nerazzurro, il Ninja aveva fatto parlare di sé per una notte trascorsa in discoteca con Fabrizio Corona. "Ci siamo bevuti il locale", erano state le parole dell'ex re dei paparazzi. Più recente è invece la notizia della denuncia presentata dal 30enne per un assegno clonato che ha portato alla luce la sua passione per i casinò di Montecarlo, dove sarebbe un habitué. Anche alla cena di Natale, poi, Nainggolan non sarebbe passato inosservato, lasciando il locale solo a tarda serata e in condizioni non proprio ottimali.

Ora sarà compito di Spalletti riabilitare il suo pupillo e renderlo una risorsa per la sua Inter. Intanto la reazione di Nainggolan alla sospensione sembra essere stata positiva, come testimoniano i 15 minuti di anticipo con cui si è presentato alla Pinetina nella giornata odierna. Non basterà però per un perdono lampo, Icardi & co. dovranno fare i tre punti contro il Napoli senza il suo aiuto.