Nella storia del calcio italiano sono pochissime le partite disputate il giorno di Natale. Fra queste ce n'è una rimasta nel ricordo di tanti ed è quella del 25 dicembre 1955 fra il Genoa di Carapellese e l’Inter di Skoglund.

0 condivisioni

un'ora fa di Jvan Sica

Nella storia della Serie A le giornate disputate il giorno di Natale sono pochissime. La nostra Federazione ha avuto sempre grande rispetto per le tradizioni e le feste religiose e quella del 25 dicembre non è stata quasi mai sfiorata. L’Inter ha giocato solo tre volte il giorno di Natale. Nel 1927, battendo il Verona per 4-1, nel 1949, battendo il Como fuori casa per 5-1, e nel 1955, sfidando il Genoa in una partita che è rimasta nella storia. L’Inter di quel periodo era una grande squadra. Ad inizio anni ’50, dopo una serie di secondi e terzi posti in classifica, i nerazzurri hanno vinto due scudetti consecutivi, nel 1952/53 e nel 1953/54.

La squadra aveva un portiere fortissimo, il nazionale “Kamikaze” Ghezzi, dalla Triestina era arrivato un difensore coriaceo come Blason, a centrocampo c’era il genio dello svedese Skoglund che innescava il centravanti Lorenzi, un attaccante velenoso, come da suo soprannome, appunto "Veleno". L’allenatore Foni prima degli altri aveva compreso l’atteggiamento tattico tenuto della Svizzera contro l’Italia ai Mondiali del 1954. Il verrou, un accorgimento difensivo molto usato dall’allenatore Karl Rappan, fu provato da Foni, scalando l’ala destra Armano a terzino, con Blason in posizione di battitore libero. Un’innovazione decisiva per il nostro calcio e che diede un vantaggio competitivo molto importante a quella squadra.

Il Genoa era piena di giovani con alcuni punti di riferimento come il portiere Gandolfi, fortissimo anche come giocatore di pallanuoto, il norvegese Larsen, uno dei tanti scandinavi arrivati in Italia dopo la batosta contro la Svezia ai Mondiali del Brasile nel 1950, e Riccardo Carapellese, l’uomo più rappresentativo, che ha avuto una ricca carriera con Milan, Torino, Juventus e 16 partite in Nazionale. Al fischio d’inizio dell’arbitro Jonni di Macerata, le possibilità che avevano i rossoblù contro il carrarmato interista erano davvero poche.

Getty Images Nella stagione 1955-56, Benito Lorenzi era il centravanti dell'Inte allenata da Aldo Campatelli.

Carapellese completa il miracolo: dall'1-3 al 4-3 nel giorno di Natale del 1955

Ad aggiungere pericolosità ad una squadra già molto forte di base, proprio contro il Genoa fu la prima partita in nerazzurro di Roger Vonlanthen, attaccante con grande fiuto del gol, anche lui pezzo fondamentale della bellissima squadra elvetica a Svizzera 1954. Fino a quel momento Vonlanthen non era potuto scendere in campo in Serie A per problemi burocratici.

I pronostici prima della partita che vedeva l’Inter favorito si avverano già al 12’, quando un tiro proprio di Vonlanthen diventa un assist per Skoglund che di testa corregge la traiettoria e segna. I nerazzurri iniziano a tenere basso il ritmo della partita, consci di poter segnare quando vogliono, ma al 34’ il giovane Antonio Corso pareggia.

Nel secondo tempo l’Inter non vuole più attendere e in venti minuti realizza ancora due gol, il primo con Nesti e il secondo di Vonlanthen che dimostra subito di essere un attaccante speciale. Tutto sembra finito, i rossoblù non hanno nessuno a cui aggrapparsi mentre l’Inter ha troppe risorse per poter segnare anche altri gol.

E invece accadde il miracolo. Senza un vero perché, solo per spingere i propri calciatori in questo giorno speciale, tutto lo stadio Ferraris inizia a gridare all’unisono, dando forza ai giovani genoani. Il primo ad osare è l’ala Luciano Delfino, il quale entra in area a tutta velocità e Invernizzi lo stende. Il rigore va a tirarlo Frizzi, famoso per i suoi rigori-suspense. Questo è uno di quelli: parte veloce, frena, si ferma, Ghezzi va a sinistra, sembra tirare, poi si ferma ancora, Ghezzi torna al centro della porta e Frizzi tira a sinistra. Oggi forse sarebbe un tiro da ripetere.

Il 2-3 dà altra voglia al Genoa e soprattutto alla Nord che incita fino a sgolarsi tutti i suoi beniamini. A gasarsi al massimo è proprio Attilio Frizzi che spara una bomba all’incrocio dei pali e pareggia. I giocatori sembrano accontentarsi ma è il pubblico che vuole continuare nel miracolo.

All’88’ palla a Carapellese al centro dell’area. Il vecchio campione non sbaglia con un bel tiro a fil di palo. La rimonta è compiuta e il miracolo di Natale c’è stato. Quel 25 dicembre 1955 accadde un fantastico miracolo sportivo in Serie A, che nessun tifoso genoano potrà mai più dimenticare.