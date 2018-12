Avvisato in diretta durante un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss della designazione del fischietto di Bergamo per Inter-Napoli, il presidente dei partenopei sbotta: "Con noi sempre cattivo e non imparziale".

Il piatto forte della 17esima giornata di Serie A che andrà in scena nel giorno di Santo Stefano sarà sicuramente Inter-Napoli, posticipo serale che metterà di fronte quelle che al momento sono la terza e la seconda forza di un campionato che sembra avere già un padrone, la Juventus di Max Allegri.

Ai bianconeri tenta di opporsi da anni il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che proprio mentre si trova a commentare gli equilibri economici e tecnici della Serie A attuale ospite di Radio Kiss Kiss viene informato in diretta della designazione di Paolo Silvio Mazzoleni, fischietto di Bergamo, per una gara che la sua squadra deve assolutamente provare a vincere per mantenere una seppur minima speranza di correre per lo Scudetto da qui a fine stagione. La reazione è forte e polemica.

Questo mi preoccupa, Mazzoleni con noi è sempre stato molto cattivo e forse anche non imparziale. Con questa notizia volete farmi passare un brutto Natale. Mazzoleni, Rizzoli, mi raccomando: comportatevi da persone per bene quali io poi in fondo credo tutti siamo. Bisogna sempre far passare le nubi da quelli che sono pensieri negativi...

Getty Images Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo è l'arbitro designato per dirigere Inter-Napoli: una scelta che non è piaciuta a De Laurentiis.

Nel corso dell'intervista il presidente del Napoli ha poi avuto modo di toccare numerosi altri argomenti, primo tra tutti il VAR e le sue modalità di utilizzo in Serie A.

La tecnologia è stata inserita anche per tutelare i nostri investimenti, siamo noi a finanziare gli arbitri e se dovessimo stancarci...Bisogna che chi utilizza lo strumento abbia la capacità di essere equidistante, che stoppi tutto quando si verificano gli episodi. Altrimenti resta il dubbio che ci sia un sistema che consapevolmente indirizza acqua a certi mulini.

Il Napoli viene da quattro vittorie consecutive, l'ultima conseguita contro la SPAL al termine di una prestazione non certo brillantissima. In vantaggio con Albiol, i partenopei hanno rischiato di subire il pareggio nel finale e gran merito dei tre punti va al portiere Alex Meret, autore di un paio di veri e propri miracoli salva-risultato. Dopo aver fatto gli auguri a tutti i tifosi De Laurentiis esalta il giovane portiere prelevato in estate.

Sono sempre stato convinto del fatto che Meret fosse un grande portiere, conoscendolo ho scoperto anche un ragazzo esemplare, un professionista serio, rigoroso, educato. Sono felice di aver portato a Napoli quella che è una vera e propria eccellenza italiana.

Getty Images 21enne dal futuro assicurato, Alex Meret è passato in estate dall'Udinese al Napoli che per averlo ha pagato circa 25 milioni di euro.

Parole al miele anche per il suo allenatore Carlo Ancelotti nonostante la forse precoce e sicuramente beffarda eliminazione dalla Champions League, dove gli azzurri erano comunque stati inseriti in un girone quasi proibitivo comprendente il ricchissimo Paris Saint-Germain e i vice-campioni d'Europa del Liverpool.

Inseguivo Ancelotti da anni e finalmente è qui con noi, è un uomo di grande sensibilità e cultura, con cui è un piacere parlare e trascorrere del tempo insieme. Come allenatore non si discute, sapete che è nel mio cuore, ma in questo momento voglio ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto alle mie dipendenze, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere negli anni grandi professionisti.