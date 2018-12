L'allenatore spiega come ha cambiato il Napoli dopo il triennio di Sarri: "In modo graduale e parlando coi ragazzi". Poi confessa di essere stato due volte vicino al ritorno al Milan.

di MarcoValerio Bava

Ha preso una squadra con un'identità precisa e l'ha plasmata di nuovo, dandole la forma che più riteneva opportuna. È secondo in Serie A, unico a rimanere in scia alla Juventus. Ha sfiorato l'impresa in Champions League, rischiando di passare il turno in un girone con Liverpool e PSG. Carlo Ancelotti si è preso il Napoli in pochi mesi, andando alla scoperta di un nuovo mondo che molti ritenevano in antitesi al suo carattere, un mondo che oggi lo appassiona e gli fa vibrare le corde dei sentimenti.

Napoli lo entusiasma, il progetto di riportare una squadra e una città ai vertici lo stimola. Così come lo stimolava raccogliere l'eredità di Sarri, che con gli azzurri aveva fatto il record di punti in campionato e dato un'identità tattica e di gioco ben precisa. Oggi il Napoli è secondo, lontano otto punti da quella fuoriserie di nome Juve, ma lo stesso distacco lo ha messo tra sé e la terza.

L'Inter che molti alla vigilia dell'inizio della Serie A davano più avanti e più attrezzata rispetto alla compagine di Ancelotti. Il Napoli, invece, ha perso solo a Torino contro i bianconeri e a Genova con la Sampdoria. Un passo falso d'inizio campionato che sa di inciampo fisiologico. Poi 13 vittorie e due pareggi e pure quello amaro col Chievo che dopo i risultati dei clivensi con Inter e Lazio assume forse un sapore meno acido.

Ancelotti e la sua visione del Napoli e del calcio italiano

Una lunga avventura all'estero, scandita dalle esperienze al Chelsea, al PSG, al Real Madrid (dove ha portato in bacheca la leggendaria Decima) e al Bayern Monaco. Dopo nove anni fuori dai confini, Ancelotti sentiva il bisogno di rimettersi in gioco in Italia e Napoli è forse per uno come lui la piazza più stimolante possibile. Perché il sarrismo era un mantra, uno stile che molti consideravano impossibile da mutare, un'arma che senza il suo vate avrebbe reso il Napoli inefficace. Ma Ancelotti ha accettato il rischio e i risultati gli stanno dando ragione come confessa al Corriere della Sera:

Qui c’era una squadra che aveva un’identità ben precisa, noi oggi cerchiamo di averla un po’ più versatile. I campionati li ha vinti chi ha giocato a uomo, chi ha fatto il possesso palla, chi ha fatto il contropiede, chi non faceva ritiro, chi lo faceva. Come ho inserito le mie idee? In modo graduale. L’unica cosa cambiata è stata la disposizione in fase difensiva, dal 4-3-3 al 4-4-2 che per me è la più efficace. Ho parlato con qualche giocatore, Allan e Diawara, mi hanno dato la loro disponibilità, altrimenti non l’avrei fatto. C’era la sosta per la Nazionale, l’abbiamo provata 20 minuti....

Il calcio italiano sta crescendo, è uno dei fattori che ha spinto Ancelotti a tornare, a riabbracciare la Serie A dopo nove anni di separazione. Certo, ci sono ancora molti passi da fare, come per esempio quello che riguarda la cultura sportiva e gli impianti di proprietà:

In campionato c’è una buona qualità di gioco; la Nazionale ha inserito giovani interessanti; c’è un nuovo presidente della Federazione con idee chiare. Il movimento è destinato a crescere. Certo, se ci fosse un incentivo a fare stadi nuovi e a migliorare la cultura dentro

C'è poi il tema razzismo. Un tema sul quale Ancelotti si è esposto con decisione, minacciando di abbandonare il campo se cori discriminatori si fossero alzati dalle curve avversarie. Per esempio alla vigilia della sfida contro l'Atalanta il suo fu un messaggio forte:

Qualche passo è stato fatto, la Federazione si è esposta. A Bergamo la gente ha capito. Ci sono due modi per convincere le persone: la persuasione e la percussione...

Obiettivi, possibili ritorni e un fuoriclasse

Ancelotti, a differenza di Sarri, sta utilizzando tutta la rosa a disposizione. È aumentato molto il minutaggio di giocatori come Ounas, Maksimovic e Rog che con l'ex allenatore erano praticamente emarginati. Oggi, invece, rendono e sono protagonisti. Ma c'è anche chi dalle rotazioni non viene praticamente mai coinvolto, un certo Kalidou Koulibaly:

Il turnover motiva più i giocatori e allontana gli infortuni. È chiaro che la società si aspetti che i giocatori siano valorizzati, ma no, De Laurentiis non mi ha chiesto di fare turnover. Su Koulibaly non posso negare. È un fuoriclasse, faccio più fatica a fare a meno di lui

L'obiettivo di Ancelotti col Napoli è vincere, per questo non ha la minima intenzione di snobbare l'Europa League. Per questo spiega come ha saputo dare nuove motivazioni a una squadra capace di fare il record di punti nella propria storia (91) e arrivare però seconda:

Ho definito il Napoli competitivo e intendevo per vincere. L’obiettivo è una squadra che arriva alla fine del campionato lottando. Io credo che ognuno di noi deve motivarsi non attraverso il confronto con gli altri, ma con il confronto con se stesso. Se tu hai come obiettivo diventare Messi, il tuo percorso è influenzato dalla genetica. Invece ogni giorno puoi allenarti per essere migliore. Vale anche per la squadra: se dico impegniamoci per battere la Juve è un obiettivo troppo lontano. Ma il dominio bianconero non toglie passione ai tifosi e interesse per il campionato. Anzi...

Ma prima di abbracciare Napoli, Ancelotti era stato anche vicino a un ritorno al Milan. Due volte per la precisione. Nel 2015 e poi due anni dopo, una volta interrotta l'esperienza al Bayern Monaco. Ma non se ne fece nulla:

Due volte sono stato vicino al ritorno al Milan. Quando sono andato via dal Real, Galliani è venuto a caccia a Madrid, ma dovevo riprendermi da un problema alla cervicale. E poi un’altra volta con Fassone c’è stato un mezzo tentativo, dopo il Bayern

Il rapporto con De Laurentiis procede senza intoppi, tra i due c'è chimica. Così diversi caratterialmente, forse è vero che gli opposti si attraggono e si compensano. Ancelotti spende parole al miele per il suo presidente e quando gli si chiede se si aspetti regali da un Babbo Natale sotto forma di mercato non esprime desideri particolari: