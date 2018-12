Alla vigilia di Natale le big di Serie A pensano al calciomercato: la Juventus cerca di bloccare Ramsey, la Roma pensa a Batshuay.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nonostante il campionato di Serie A non si fermi durante il periodo natalizio, i quotidiani italiani presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi si concentrano principalmente sulle notizie di calciomercato: la Juventus ad esempio si sta muovendo in anticipo per trovare un altro colpo a parametro zero nello stile "Emre Can". I campioni d'Italia infatti sarebbero a un passo dall'accordo con Aaron Ramsey, il cui contratto con l'Arsenal scadrà nel giugno del 2019. Il gallese dovrebbe trovare l'intesa coi bianconeri per poi approdare a Torino durante la sessione estiva. Spazio nella rassegna stampa di oggi anche per le trattative delle altre grandi: la Roma pensa alla cessione di Schick e all'acquisto di Batshuay, il Napoli si inserisce nella corsa a Barella mentre il Milan aspetta Fabregas. Titoli anche dedicati alla situazione di Radja Nainggolan, che ieri è stato sospeso dall'Inter per motivi disciplinari: il centrocampista belga non sarà quindi a disposizione di Spalletti nello scontro diretto con il Napoli di mercoledì sera.

Passando alle testate sportive spagnole, viene celebrato il Real Madrid che ha vinto per la settima volta nella sua storia il Mondiale per club: il ciclo attuale dei Blancos ha conquistato il suo 17esimo titolo, eguagliando quello storico di Di Stefano. In casa Barcellona invece continua il caso legato alle condizioni di Umtiti: il difensore della Nazionale francese campione del mondo è ancora fuori per infortunio ma rifiuta l'operazione al ginocchio continuando la terapia conservativa. Dal suo recupero dipendono anche le operazioni di mercato dei catalani.

Per finire andiamo in Portogallo con la prima pagina della Bola, che è dedicata alla 14esima giornata di Primeira Liga giocata ieri: il Porto ha trovato una vittoria importante in casa contro il Rio Ave che ha permesso ai Dragoni di tenere a distanza il Benfica secondo in classifica che ieri ha travolto il Braga con un clamoroso e tennistico 6-2 nello scontro diretto.