Subito dopo la sconfitta con il Liverpool, un calciatore di primo piano ha telefonato a Ed Woodward per chiedere l'allontanamento dell'allenatore portoghese.

0 condivisioni

un'ora fa di Marco Ercole

A distanza di nemmeno una settimana dall'esonero di José Mourinho dalla panchina di Premier League del Manchester United, cominciano a emergere nuovi particolari riguardo le circostanze che hanno portato alla separazione tra il portoghese e i Red Devils.

La comunicazione allo Special One è arrivata a distanza di 48 ore dalla sconfitta per 3-1 arrivata in Premier League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Mou si era presentato a Carrington convinto di dover discutere con il vice-presidente Ed Woodward circa le strategie di calciomercato da mettere in atto nella finestra di gennaio, ma si è ritrovato a dover fare i conti con questa spiacevole sorpresa.

E come rivelato dal Sunday Times, pare che alla base del suo esonero ci sia un calciatore di primo piano del Manchester United. Un uomo molto importante all'interno dello spogliatoio, che si sarebbe reso protagonista di un gesto decisivo ai fini della scelta definitiva e del conseguente approdo di Ole Gunnar Solskjaer alla guida dei Red Devils.

Getty Images Premier League, un giocatore alla base dell'esonero di Mourinho

Premier League, calciatore ha forzato esonero Mourinho

Secondo quanto rivelato dall'importante quotidiano, che mantiene anonimo il nome del calciatore, si tratterebbe di una stella della squadra, molto impiegata da José Mourinho nel corso del suo mandato da manager del Manchester United. Sarebbe stato lui a contattare il vice-presidente Ed Woodward al termine della partita persa con il Liverpool per esprimere tutto il suo malessere per la situazione e spingere verso l'esonero del portoghese.

Da questa telefonata ne sono nate poi altre, in un effetto a catena che ha portato a informare i Glaziers negli Stati Uniti, cui è spettato il compito di dare il l'avallo definitivo per l'esonero dello Special One.

Sempre all'interno dello stesso articolo, si legge anche che un gruppo di giocatori avrebbe addirittura festeggiato alla notizia che quella con il Liverpool fosse stata l'ultima partita di Premier League con Mourinho alla guida del Manchester United. Tutto è rimasto rigorosamente anonimo, ma in Inghilterra sono certi che queste informazioni corrispondano a verità.