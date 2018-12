Credo sia una mossa vincente, i giocatori stanno ancora sorridendo. Sarà affascinante vedere come Ole riuscirà ad organizzare la squadra e metterla in campo

Con Mourinho non era felice nessuno, nemmeno i cuochi o gli inservienti. E credo che Ed Woodward (vicepresidente esecutivo del Manchester United, ndr) la pensasse esattamente come tutto il personale del club. Per avere successo nel calcio serve un ambiente sereno e che tutti remino dalla stessa parte

Ai microfoni di BT Sport, l'attaccante inglese non ha fatto giri di parole per commentare la decisione dei Red Devils di cambiare guida tecnica affidandola a Ole Gunnnar Solskjaer.

