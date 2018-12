Nel giorno del suo 26esimo anniversario di matrimonio, il manager del Tottenham ha dedicato alla moglie la roboante vittoria contro l'Everton.

3 ore fa

Il Tottenham è un rullo compressore. In Champions League è riuscito a strappare il pass per gli ottavi all'ultima giornata della fase a gironi grazie all'1-1 sul campo del Barcellona e allo stop dell'Inter in casa contro il PSV (1-1). In Premier League è invece reduce da quattro vittorie di fila, l'ultima in particolare è stata straordianaria.

Nella 17esima giornata gli Spurs hanno infatti demolito l'Everton a Goodison Park con un incredibile 6-2 (doppiette di Son e Harry Kane e gol di Dele Alli ed Eriksen). Ora il Tottenham si trova al terzo posto a quota 42 punti, 2 in meno del Manchester City e a 4 lunghezze dalla capolista Liverpool. Insomma, Mauricio Pochettino di motivi per sorridere ne ha eccome. E non riguardano solo il campo, lo valicano anche.

Sì, perché nel giorno del 2-6 degli Spurs il manager argentino ha festeggiato anche i 26 anni di matrimonio con la moglie Karina. Quasi uno scherzo del destino. Così a fine partita, ai microfoni della BBC, Pochettino ha parlato proprio di questa ricorrenza dimostrandosi un inguaribile romantico:

Io credo in un'energia universale e ora voglio mandare tutto il mio amore a mia moglie. Oggi è successo qualcosa di incredibile perché per tutto il giorno ho pensato a cosa potessi regalare a mia moglie. Ecco, questo è il regalo! Pazzesco, oggi sono ben 26 anni che siamo sposati e il risultato è 2-6. Una coincidenza, o forse no...