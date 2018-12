Il 31enne ex nazionale inglese sta scontando sei anni di carcere, ma a marzo potrebbe uscire e spera di in una seconda occasione.

Agli inizi del 2010 era uno dei calciatori inglesi più interessanti in Premier League, ala veloce e potente, con un buon feeling col gol e ormai stabilmente nel giro della nazionale maggiore inglese. Poi nel 2015 tutto va in frantumi e nel 2016 viene condannato a sei anni di reclusione per aver adescato e aver intrattenuto rapporti sessuali con una minorenne. Adam Johnson oggi sta scontando la sua pena nel carcere di Hatfield nel South Yorkshire, ma sogna di tornare a giocare.

Johnson all'epoca dei fatti era un giocatore del Sunderland, la sua carriera aveva assunto una parabola discendente dopo gli inizi promettenti con la maglia del Middlesbrough e il passaggio al Manchester City nel 2010 per circa otto milioni di sterline. Con i Citizens 97 presenze, 15 gol e soprattutto tre trofei vinti: una FA Cup nel 2011, un Community Shield nel 2012 e una Premier League nello stesso anno.

Quella clamorosa con Mancini alla guida, vinta all'ultimo secondo contro il QPR grazie a un gol di Aguero e ai danni dei rivali dello United. Johnson fu un protagonista attivo di quel trionfo, giocando 26 partite in campionato e segnando sei reti. In quell'estate, però, il City lo cede al Sunderland per circa 14 milioni di sterline e Adam inizia la sua corsa verso l'oblio. Umano più che sportivo. Gioca tanto, perché mette insieme 122 presenze in Premier League, ma il rendimento cala come spiega un amico al Daily Star:

Ha confessato che durante il periodo al Sunderland non era mai in forma e gli piaceva uscire e bere

Premier League, il tentativo di rinascita di Adam Johnson

Johnson è da tre anni in carcere, a marzo potrebbe essere scarcerato per aver scontato metà della sua pena. Dovrà decidere il giudice, ma se accadesse l'ex Sunderland sarebbe comunque sorvegliato e dovrà mantenere un comportamento inappuntabile. A 31 anni Johnson spera di tornare a giocare calcio, è un pensiero che ha comunicato alla famiglia come confessa la sorella:

Vuole scrivere una lettera aperta a tutti i club in cui spiega perché possano trarre beneficio dall'ingaggiarlo e dal dargli un'altra possibilità. Ero sicura che stesse scherzando, ma invece era molto serio

Johnson ha disputato qualche partita amatoriale in una squadra di un paese nei pressi del carcere, si tiene in forma, passa molte ore in palestra nel penitenziario per non perdere il tono muscolare e farsi trovare pronto semmai capitasse l'occasione. Una fonte ha riferito alla stampa inglese:

Passa ogni momento possibile in palestra. Ha detto di non essere mai stato così bene fisicamente, che ai tempi del Sunderland si allenava male e beveva

Ma in Inghilterra, in Premier League in particolare, le porte sembrano chiuse. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato all'Hartlepool United che, però, ha immediatamente preso le distanze da Johnson. Ed ecco che allora il classe '87 punta anche a mercati diversi come Cina, Turchia o Emirati. Ma un amico spiega ai media:

Lui ha ancora le carte in regola per giocare, ma è un piano disperato, folle. La famiglia sa che le possibilità che lui possa tornare a giocare nel Regno Unito sono molto scarse, anche perché se qualcuno lo ingaggiasse si inimicherebbe subito tutta l'opinione pubblica

A confermare queste parole ci sono le dichiarazioni del presidente dell'Associazione inglese calciatori, Gordon Taylor, che ha fatto intendere che le possibilità che Johnson possa tornare a giocare sono molto remote, poiché ha danneggiato la reputazione del calcio britannico.