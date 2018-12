Cinque opere nella nostra rubrica letteraria di dicembre 2018: due biografie decisamente originali, l'epica del calcio danese, i legami tra storia e sport nel corso del XX secolo e i consigli di un giovane allenatore ai suoi allievi.

Bentornati al consueto appuntamento mensile con "Libri & Pallone", rubrica in cui citiamo alcune opere legate al calcio e allo sport meritevoli di essere conosciute.

George Best e Garrincha sono stati due campioni assoluti nella storia del calcio, accomunati da un declino precoce a causa della passione per alcol e donne. Le loro vite sono state raccontate numerose volte da numerosi grandi autori, ma le opere che vi proponiamo questo mese tentano di farlo da un punto di vista decisamente diverso: Best si trova a dover fare i conti con sé stesso in un pub tra inferno e Paradiso, Garrincha a vivere invece malinconicamente il post-calcio a Roma, spaesato e trattato inizialmente quasi come un fenomeno da baraccone.

Spazio anche alle riflessioni di un giovane allenatore, che cerca di insegnare ai bambini i valori del calcio ritrovandosi spesso a imparare lui stesso da loro - cosa che un po' tutti dovremmo fare - e a due approfondite ricerche: la prima riguarda le due fasi agli antipodi, pur se una conseguenza dell'altra, del calcio danese capace di stupire il mondo, la seconda tratta invece dello sport nel XX secolo e di come questo si sia intrecciato più e più volte con la storia, la politica e la società in episodi che hanno lasciato il segno e destinati a restare nella storia.

Libri & Pallone: le recensioni di dicembre 2018

C'è del calcio in Danimarca

Matteo Bruschetta, dopo aver raccontato nelle sue precedenti opere le avventure delle "cenerentole ai Mondiali", prosegue la sua opera di ricerca di realtà calcistiche poco battute prendendo in esame la Danimarca, la cui selezione nazionale ha donato alla storia del calcio alcune pagine indimenticabili. Le due più note sono la Danish Dynamite degli anni '80, squadra gioiosa e divertente, e la squadra capace a sorpresa di vincere da ripescata gli Europei del 1992: realtà per molti versi agli antipodi e la cui matrice comune permette all'autore di raccontare decine di aneddoti, curiosità e personaggi tanto sconosciuti quanto meritevoli di essere approfonditi.

Due settimane prima del match, il tabloid “B.T.” aveva promosso un concorso per una canzone da dedicare alla Nazionale danese mettendo in palio per il vincitore 2500 kroner, un pallone d’oro e altre 1000 kroner per ogni gol segnato a Wembley dalla Danimarca. Tra gli oltre duemila partecipanti, la spunta Søren Bo Andersen di Vesterbro, quartiere della capitale. Il ritornello è in inglese: “We are red, we are white, we are Danish Dynamite”, in maniera che sia comprensibile a tutti a Wembley. Danish Dynamite diventerà in fretta il nuovo soprannome della Nazionale danese, un’esplosione di calcio spettacolo e novità.

di Matteo Bruschetta

(Pubblicazione indipendente, 2018)

167 pagine - 14,99 €

Essere campioni è un dettaglio

Scatole Parlanti

"Essere campioni è un dettaglio" fu il motto che accompagnò la Democracia Corinthiana, la squadra che tra la fine degli anni '70 e i primi '80 del XX secolo riuscì a contrapporsi alla dittatura vigente in Brasile grazie al calcio e a messaggi che risvegliarono lo spirito libero di un intero popolo. L'opera che da questa frase non a caso trae il suo titolo è la dettagliata e appassionata analisi di come lo sport e la storia si siano vicendevolmente influenzati: attraverso sei grandi capitoli, ognuno contraddistinto da diverse storie sportive, l'autore racconta di dittature, guerre, episodi indimenticabili e controversi. Notevole e apprezzabile lo spazio dedicato alle pioniere dello sport femminile, molto curate note e approfondimenti in merito.

Starostin si aspettava l'arresto da un momento all'altro, ma la devozione che i tifosi gli riservavano pareva metterlo al riparo dalla rabbia del suo nemico giurato. Infine, il 20 marzo del 1942, fu svegliato nella notte dalla fredda canna di una pistola, che un agente della polizia segreta gli stava puntando alla tempia. Insieme ai fratelli e ad alcuni intimi amici, fu tradotto alla Lubjanka, il tristemente noto quartier generale della NKVD, l'edificio che i russi con ironico fatalismo avevano battezzato il più alto di tutto il paese, poiché dalle sue terrazze si vedeva...la Siberia.

di Paolo Bruschi

(Scatole Parlanti, 2018)

298 pagine - 16 €

Garincia

Edizioni InContropiede

Edizioni InContropiede ci ha abituati a libri calcistici decisamente fuori dall'ordinario, che raccontano il calcio nella sua essenza e sempre da una prospettiva nuova e originale. Non fa eccezione "Garincia", il racconto del periodo romano del fenomenale Garrincha, uno dei più forti calciatori di sempre venuto in Italia a fine carriera e diventato protagonista inatteso di alcuni tornei rionali. Con notevole proprietà di linguaggio, in uno stile decisamente originale, Jvan Sica permette al lettore di respirare tutte le emozioni di un campione malinconico che ormai ha il meglio alle spalle, che si sente solo e spesso fuori luogo ma che ancora, quando vede un pallone, riesce a regalare a chi lo guarda lampi d'infinito.

Mio zio un giorno mi disse: “Mané quando avrai la pancia sarai in pace con te stesso”. Perché dove eravamo noi mangiavamo pochissimo, nessuno era grasso, tutti riuscivano a malapena a mangiare qualcosa a pranzo e a cena, se gli alberi non davano frutti restavamo digiuni, alcune notti non riuscivo a dormire perché avevo fame, troppa fame. E con me tutti quelli di Pau Grande, perché nessuno mangiava più degli altri, eravamo tutti poveri e affamati e se c’era un pollo per uno, un po’ di pollo lo mangiavano tutti, così come i pomodori, le salsicce. Un giorno Paquao portò le salsicce, ne mangiai una un po’ cruda, il sapore l’ho sentito in bocca per anni. Come diceva zio, che la pancia mi avrebbe dato la pace? Zio, non sono in pace, ho la pancia, ma la pace è lontana. Tu sei morto senza pancia, ma con il sorriso. Io sono qui, ho la pancia e alcune volte piango senza un motivo.

di Jvan Sica

(Edizioni InContropiede, 2018)

164 pagine - 15,50 €

George and the Devil

Viola Editrice

Sospeso in una sorta di Purgatorio che ha le sembianze di un tipico pub britannico, George Best si confronta con chi deve stabilire la sua prossima destinazione e soprattutto con sé stesso. Prima opera a tema calcistico di Lisa Musetti, poliedrica autrice che trova il modo di raccontare uno dei personaggi più interessanti e raccontati nella storia del football con un taglio decisamente originale e indovinato in quella che ha le sembianze di un'opera teatrale. Il dialogo tra i due protagonisti è serrato e viene arricchito dai ricordi sportivi e personali di un uomo tanto forte con il pallone tra i piedi quanto fragile e incompreso.

Avevo l’impressione che la mia conversazione con Madame sarebbe giunta presto alla fine. In tutta onestà non volevo che accadesse, non perché avessi paura di finire all’Inferno, ma perché per la prima volta avevo parlato a una donna, o quantomeno a qualcuno che si presentasse come tale in un modo non diverso da quello che avrei usato con l’amico di una vita. Forse il migliore amico che non avevo mai avuto. Mi è sempre piaciuto restare stupito, e anche dopo la morte questa sensazione mi regalava serenità, probabilmente perché di solito ero io a stupire gli altri, nel bene o nel male.

di Lisa Musetti

(Viola Editrice, 2018)

83 pagine - 12 €

Mister, sai una cosa?

Kimerik

Nella provincia di Matera, esattamente a Tursi, vive un giovane allenatore con grandi sogni e grandi idee. E se per quel che riguarda i primi sarà necessario aspettare per vedere cosa il destino avrà in serbo per lui, per godere delle seconde è sufficiente leggere "Mister, sai una cosa?", opera dove Antonio Tarulli, attraverso una serie di dialoghi ed episodi vissuti in compagnia dei bambini che allena, racconta ai lettori la magia e la purezza del calcio e dello sport e di come questo possa essere educativo sia per i bambini, che un domani saranno adulti, sia per questi ultimi, che proprio soffermandosi a notare certi particolari- frasi, sorrisi, gesti spontanei - possono tornare a vedere con occhi puri quello che nonostante tutto può essere ancora vissuto come un gioco.

Finite le partite, che non duravano meno di 3-4 ore e smaltita la rabbia per un'eventuale sconfitta, si ritornava amici come prima. Questo è il bello del calcio e della vita, in un continuo intrecciarsi tra loro. Ho cominciato ad amare questo sport nella semplicità che sembra non racchiudere più, ma che va riscoperta. Perché il calcio, come lo sport in generale, se fatto nel modo giusto insegna con una fantastica immediatezza i valori che fanno parte della vita di tutti i giorni.

di Antonio Tarulli

(Kimerik, 2018)

182 pagine - 14 €