Alla vigilia di Natale il portoghese, insieme alla sua compagna Georgina, ha regalato un sorriso ai bambini ricoverati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Una vigilia di Natale trascorsa a regalare sorrisi. Oggi Cristiano Ronaldo ha fatto tappa all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez. I due hanno fatto felici i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica. Il giocatore è stato accompagnato durante la sua visita dal direttore sanitario, Giovanni La Valle, e dal direttore del reparto, professoressa Franca Fagioli.

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo compie un gesto simile. Anche a Manchester e Madrid era solito presentarsi con frequenza negli ospedali della città per donare attimi di conforto ai pazienti più piccoli. Domani il portoghese tornerà in campo per allenarsi con il resto della squadra.

Potrebbe però restare in panchina nel match della Juventus in casa dell'Atalanta, come anticipato da Massimiliano Allegri. "Salterà una partita tra Roma, Atalanta e Sampdoria", le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa. CR7 è rimasto in campo per 90' contro la Roma, quindi il cerchio si restringe alle ultime due sfide del 2018.