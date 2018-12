Secondo Il Messaggero sarebbe Panucci la prima alternativa a Paulo Sousa per la panchina della Roma. Il tecnico ligure è pronto a lasciare l'Albania.

0 condivisioni

40 minuti fa di Andrea Bracco

Quelle di quest'anno potrebbero essere le feste natalizie peggiori per Eusebio Di Francesco. L'attuale allenatore della Roma è sulla graticola da un paio di mesi e rischia seriamente il posto in seguito a una serie di prestazioni non convincenti che stanno portando la società a prendere l'amara decisione. Con il calciomercato alle porte, il club si ritrova quindi alle prese con una bella gatta da pelare: allontanare Di Francesco parrebbe essere una soluzione inevitabile per cercare di dare all'ambiente quella scossa utile a risvegliare tutti da un torpore interminabile, ma d'altro canto bisogna capire se in giro ci sia veramente qualcuno in grado di diventare seriamente un upgrade del tecnico abruzzese.

Negli scorsi giorni abbiamo riportato di un forte interesse per Paulo Sousa, con il portoghese che la settimana scorsa è anche sbarcato a Roma in attesa della chiamata definitiva da parte dei giallorossi, con i quali il tecnico avrebbe già raggiunto un accordo di massima su un contratto di un anno e mezzo a 3 milioni di euro di ingaggio. A dirigere le operazioni di questa trattativa è Franco Baldini, uomo di fiducia della Roma al quale Pallotta si è affidato per risolvere il problema legato alla gestione tecnica. Con buona pace di Monchi, ultimo strenuo difensore di un Di Francesco ormai sempre più lontano dalla Roma.

Oltre al nome di Paulo Sousa erano uscite anche le candidatura di Conte, Blanc e Montella, tutte a loro modo interessanti ma anche infattibili per vari motivi. Se per Blanc e Conte il problema principale è rappresentato dall'ingaggio (al momento l'italiano chiede 10 milioni netti a stagione), Montella avrebbe declinato la proposta in virtù del rapporto che lo lega a Di Francesco, un'amicizia di lunga data nata ai tempi in cui entrambi difendevano in campo i colori giallorossi. Andando per esclusione resterebbe così solo Sousa, ma nelle ultime ore ha preso campo un'altra affascinante ipotesi che risponde al nome di Christian Panucci.

Getty Images

Calciomercato Roma, Panucci nome nuovo per la panchina

Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Messaggero, la candidatura di Panucci prende quota perché, dopo giorni passati ad aspettare la chiamata della Roma (che sarebbe dovuta arrivare dopo la sconfitta di Torino), Paulo Sousa è tornato in Portogallo per festeggiare il Natale in famiglia. Inoltre, l'entourage del tecnico portoghese ha dovuto difendersi da diversi attacchi frontali della tifoseria giallorossa a causa di una foto pubblicata sui social network ufficiali dell'allenatore, in cui si vede Sousa con indosso la maglia della Juventus sfidare un'icona della Roma come Giuseppe Giannini. Molti fan hanno preso questa foto come una sfida da parte di chi, deluso dal cattivo esito della trattativa, sarebbe stato intenzionato a togliersi un sassolino dalla scarpa.

Chi cura l'immagine del portoghese si è affrettato a smentire, ma intanto la chiamata a Panucci era già partita. Secondo i beninformati, a suggerire il nome dell'ex terzino romanista sarebbero stati il solito Franco Baldini e Daniele De Rossi, che con Panucci è rimasto molto amico negli anni. Al momento il tecnico è però legato alla federazione albanese con un contratto fino a novembre 2019 e quindi, qualora si decidesse di puntare su di lui, andranno fatti inevitabilmente dei ragionamenti. In primis dal punto di vista tecnico: Panucci può essere l'uomo della svolta? L'ambiente lo vede di buon occhio visti i trascorsi da calciatore, ma rispetto agli altri nomi usciti nelle scorse settimane è sicuramente il meno esperto.

A parlare per lui sono i risultati ottenuti fino a oggi. Dopo aver lavorato (poco, come responsabile del calciomercato) al Palermo e aver ricoperto il ruolo di vice di Fabio Capello nella nazionale russa, Panucci comincia la carriera di allenatore nel 2014, quando Spinelli decide di portarlo al Livorno al posto dell'esonerato Gelain. Dopo un nono posto in Serie B, il tecnico ligure retrocede in C alla guida del club labronico e, durante la successiva esperienza alla Ternana, dura giusto il tempo di perdere una partita in Coppa Italia. La fermata più recente è l'Albania, dove per adesso Panucci non è riuscito a ripetere le grandi gesta del suo predecessore De Biasi.

Il rapporto con la federazione di Tirana non è dei migliori e il richiamo della Roma lo porterebbe a chiedere una rescissione prima della scadenza del proprio vincolo contrattuale. D'altronde Panucci per i colori giallorossi ha sempre avuto un debole e da tempo ripete che un giorno gli piacerebbe allenare la Roma. Un obiettivo che, mai come in questo momento, potrebbe essere finalmente raggiunto. Con Di Francesco virtualmente esonerato e Paulo Sousa in stand-by, il ritorno nella capitale non è mai stato così vicino. Poi, e solo poi, si potrà finalmente cominciare a pensare al calciomercato.