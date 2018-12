L'attaccante ceco non ha convinto Di Francesco: per lui si profila il prestito alla Sampdoria che lo aveva lanciato in Serie A. Al suo posto può arrivare il belga del Valencia.

Una sola rete in stagione tra Serie A e Champions League, quattro centri complessivi in 42 partite ufficiali giocate con la maglia della Roma. E poi la scarsa capacità di incidere negli schemi di Eusebio Di Francesco, che - come successo contro il Genoa all'Olimpico due domeniche fa - gli ha preferito anche il giovane Zaniolo nei panni di "falso nueve" in assenza del titolare della maglia, Edin Dzeko. Parliamo di Patrik Schick, che a gennaio potrebbe vedere il suo nome alla voce "partenti" del calciomercato Roma.

Per l'attaccante ceco, che un anno e mezzo fa era stato uno dei pezzi di maggior pregio in entrata nel calciomercato Roma, si profila il prestito alla Sampdoria, il club che lo aveva lanciato in Serie A. Il ritorno nella Genova blucerchiata avrebbe per il 22enne di Praga il sapore del passo indietro, ma potrebbe al tempo stesso riportarlo in una dimensione a lui già nota.

Un nome gradito per la sostituzione di Schick, per capacità di ricoprire tutti i ruoli sul fronte d'attacco e per il feeling con Di Francesco ai tempi del Sassuolo, resta sempre quello di Gregoire Defrel, oggi proprio alla Sampdoria in prestito con un diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni di euro. L'affare risulta però complicato per la mancanza di volontà da parte del club blucerchiato di lasciare partire il calciatore, così tra le righe del calciomercato Roma si lavora su un altro profilo: quello di Michy Batshuayi.

L'attaccante belga è attualmente in prestito al Valencia dal Chelsea, ma al Mestalla non sono soddisfatti delle sue prestazioni. I numeri raccolti sin qui in Spagna dal 25enne di Bruxelles sono simili a quelli di Schick in giallorosso: 21 partite tra Liga e coppe, di cui 9 da titolare, e 3 reti all'attivo. Prestazioni non all'altezza del valore di un calciatore che nel 2016 il Chelsea aveva rilevato per 39 milioni di euro dal Marsiglia e che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Monchi valuta il prestito con diritto di riscatto e, secondo quanto riportato da Tuttosport, Batshuayi sarebbe pronto a dire di sì al trasferimento nella Capitale.

La scelta di Batshuayi nasce dalla voglia del calciatore di rimettersi in discussione e dalla possibilità di farlo ripartendo dalla Serie A. Oggi per il belga sembra inoltre improbabile un ritorno al Chelsea alla corte di Sarri. La Roma dovrebbe però superare la concorrenza di Monaco e Crystal Palace, sulle tracce del calciatore da settimane. Così, nei piani di Monchi c'è anche una terza via: quella che conduce all'attaccante polacco Dawid Kownacki, che potrebbe arrivare proprio dalla Sampdoria in uno scambio di prestiti con Schick. La grande delusione di questa prima parte di stagione, intorno al quale ruota buona parte delle strategie per l'attacco nella sessione invernale di calciomercato in casa Roma.