La voce rimbalza dall'Inghilterra. Il Real Madrid punta Mauricio Pochettino e sarebbe pronto a proporre al Tottenham uno scambio con Gareth Bale.

0 condivisioni

un'ora fa di MarcoValerio Bava

Mauricio Pochettino è uno degli allenatori più chiacchierati del momento, perché le sue esperienze all'Espanyol prima e al Tottenham poi lo hanno proiettato e consacrato come uno dei migliori tecnici nel panorama mondiale. Bel gioco e organizzazione, capacità di valorizzare al massimo i giovani a disposizione e i talenti in rosa, l'argentino piace a tanti club prestigiosi ed è uno dei nomi più in voga del calciomercato.

Il Tottenham lo ha ingaggiato nel 2014 e da allora ha collezionato 237 panchine e 133 vittorie, con una percentuale di successi del 56,12%. Cosa manca a Pochettino per fare il salto di qualità? Un trofeo, visto che da quando siede in panchina non ha ancora vinto nulla. Gli Spurs sono in semifinale di Coppa di Lega, dove affronteranno il Chelsea, sono terzi in Premier League a sei punti dal Liverpool capolista e nel terzo turno di FA Cup affronteranno il Tranmere (squadra di quinta divisione).

C'è poi la Champions League, dove agli ottavi il Tottenham se la vedrà col Borussia Dortmund. Può essere la stagione buona per alzare finalmente un trofeo? Lo dirà il tempo, ma dopo aver vissuto un'estate di calciomercato caratterizzata dal totale immobilismo, la società potrebbe ora intervenire per dare a Pochettino qualche rinforzo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Getty Images

Calciomercato, Tottenham-Real Madrid: scambio Pochettino-Bale?

Uno dei club più interessati ad accaparrarsi Mauricio Pochettino è il Real Madrid che deve affrontare ancora la successione di Zinedine Zidane. Dopo il flop di Lopetegui, è arrivato Santiago Solari, ma la sensazione diffusa negli ambienti vicini a Florentino Perez è che l'ex ala sia solo un traghettatore e che a meno di clamorosi successi (la Champions League o la Liga) difficilmente verrà riconfermato alla guida del Real.

Pochettino sarebbe il profilo ideale per il Madrid: giovane, con un'idea di gioco ben precisa e molto affine al calcio spagnolo e - cosa che non guasta - buon rivale del Barcellona. L'argentino ha giocato e allenato l'Espanyol e ha più volte dichiarato che non guiderebbe mai i blaugrana. Secondo quanto riferito dal Daily Star, a Madrid starebbe prendendo piede l'idea di proporre uno scambio con Bale. O meglio, offrire un'opzione d'acquisto al Tottenham per il ritorno del gallese a Londra e in cambio avere carta bianca per trattare con l'allenatore.

Daniel Levy, patron degli Spurs, è molto restio a privarsi del proprio tecnico con cui è legato da un contratto fino al 2023. Ma l'idea di poter riportare a casa il figliol prodigo Bale lo stuzzicherebbe e potrebbe spingerlo a dare il via libera a Pochettino. Bale, dal canto suo, sarebbe allettato da un ritorno in Premier dopo cinque anni in Spagna, ma si dovrà valutare se il Tottenham possa essere destinazione di suo gradimento e se gli Spurs possano sostenere un ingaggio da 15 milioni a stagione. Su Pochettino c'è anche l'interesse forte del Manchester United che, tra l'altro, vorrebbero provare a fare un tentativo anche per Gareth Bale. Insomma, un triangolo che promette d'infuocare la prossima estate di calciomercato.