Il fantasista del Lione continua a rifiutare le offerte di rinnovo e potrebbe partire già nella sessione invernale. I Blancos pensano al colpo.

22 minuti fa di Daniele Minuti

Archiviato il capitolo del Mondiale per club, con la terza vittoria consecutiva del trofeo (la settima nella storia della società), il Real Madrid ora può tornare a concentrarsi sul campionato e sul progettare le mosse in vista dell'apertura del calciomercato invernale.

Gli alti e bassi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione per i Blancos sono dovuti sia alla confusione creata dalla situazione in panchina (l'arrivo di Lopetegui poi esonerato e sostituito con Solari) che al mancato arrivo di un vero e proprio sostituto di Cristiano Ronaldo, passato in estate alla Juventus.

È difficile pensare di trovare un giocatore di questo livello nella finestra del calciomercato di gennaio, eppure il Real Madrid starebbe sondando il terreno per un colpo che a stagione in corso sarebbe clamoroso: le Merengues stanno pensando di fare un'offerta per Nabil Fekir del Lione.

Calciomercato, il Real Madrid pensa al colpo Fekir

Secondo quanto riportato da Marca, il presidente Jean-Michel Aulas sarebbe molto infastidito dai continui rifiuti del talento 25enne alle proposte di rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel giugno del 2020). Per questo motivo la sua cessione diventa una possibilità sempre più concreta.

Il franco-algerino fu a un passo dall'addio durante l'ultimo calciomercato estivo, quando il suo trasferimento al Liverpool saltò praticamente al momento delle firme. Fekir sembra aver assorbito la delusione del mancato passaggio fra le fila dei Reds e sta giocando un'ottima stagione da capitano sia in Ligue 1 che in Champions League dove ha guidato i suoi agli ottavi di finale.

Ora però si starebbe per fare avanti il Real Madrid: i Blancos stanno trovando difficoltà nel trovare l'accordo con il River Plate per Palacios e sarebbero pronti a concentrarsi interamente sul giocatore transalpino.

Il Lione non avrebbe intenzione di cederlo a stagione in corso, specialmente perché a febbraio è in programma l'ostico ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona. Ma la tensione del giocatore con la dirigenza per la trattativa sul rinnovo potrebbe portare la società francese a cederlo per monetizzare il più possibile e non iniziare la prossima stagione con un solo anno di contratto. Certo da parte dei campioni d'Europa ci vorrà un'offerta all'altezza, ma Florentino Perez difficilmente bada a spese per un giocatore che vuole portare al Santiago Bernabeu.