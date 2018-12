L'adeguamento del contratto del 27enne, che passerà a guadagnare 5.5 più bonus dagli attuali 3.5, arriva pochi mesi dopo il prolungamento fino al 2023 che già prevedeva un sostanzioso ritocco dell'ingaggio. Nel nuovo accordo, per cui è stato decisivo anche il passaggio di procura da Satin a Ramadani, non sarebbe stata inserita alcuna clausola rescissoria. In questo modo sarà il Napoli a dettare legge in sede di calciomercato .

Dopo aver rispedito al mittente offerte monstre da quasi 100 milioni di euro per il classe 1991, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis decide così di blindare il suo gioiello e regalare un sorriso a Ancelotti. "Koulibaly insostituibile? Non lo posso negare. È un fuoriclasse, faccio più fatica a fare a meno di lui", queste le parole appena pronunciate da Carletto, a testimonianza di quanto Koulibaly sia diventato un pilastro della sua squadra.

Come se fosse un vero e proprio colpo di calciomercato . Il Napoli rinnova il contratto di Kalidou Koulibaly e lo fa garantendogli un ingaggio da top player. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il senegalese guadagnerà 6 milioni netti a stagione diventando il difensore più pagato della Serie A davanti a Leonardo Bonucci (la Juve gli versa 5,5 milioni di euro all'anno).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK