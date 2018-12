Calciomercato Milan, obiettivo Lozano: costa 40 milioni di euro

Il club olandese avrebbe chiesto informazioni sul messicano a Mino Raiola.

32 minuti fa

Nome nuovo nel calciomercato Milan. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport e si tratta di Hirving Lozano, classe 1995 in forza al PSV che in questa stagione ha collezionato 27 presenze, 15 gol e 8 assist tra tutte le competizioni. Il 23enne messicanno, che può giocare sia da prima che da seconda punta, sarebbe un rinforzo ideale per Gennaro Gattuso. Prenderlo però non sarà affatto semplice.

Lozano ha un contratto col PSV fino al 2023 e viene valutato dalla società di Eindhoven ben 40 milioni di euro. Una cifra tutt'altro che abbordabile per il Milan che deve fare i conti con i paletti imposti dall'Uefa e che ha già speso circa 35 milioni per Lucas Paquetà.

L'operazione però potrebbe diventare possibile nel caso in cui ci fosse un'uscita eccellente. In quest'ottica va tenuto in considerazione l'interesse del Lipsia per Hakan Calhanoglu, giocatore che il Milan sarebbe disposto a lasciar partire. E intanto resta ancora in piedi lo scambio Higuain-Morata col Chelsea, un affare che dipende anche dalla Juventus che detiene il cartellino del Pipita.