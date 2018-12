Una volta deciso che l'affare si poteva fare, i dirigenti della Juventus si sono chiusi in una villa sul Lago Maggiore per un giorno intero insieme agli avvocati del club e a quelli del calciatore. Alla fine il modo si è trovato. Paratici ha potuto affondare il colpo e chiudere l'affare del secolo.

Con lui non è stato difficile perché ha sempre voluto venire alla Juventus. Quando Mendes, incontrato per Cancelo, mi ha confermato la volontà di CR7 di venire, avevo perplessità sulla fattibilità dell'operazione. Ho chiesto al presidente Agnelli di incontrarci e di ascoltarmi. Quella di Ronaldo era una bella notizia sportiva, ma c'era anche l'aspetto economico. Mi chiese due giorni per pensarci ma mi richiamò dopo 3 ore.

Lo avevamo contattato già alla fine della stagione nella quale arrivammo settimi. Lui sarebbe venuto anche senza la Champions League, ma alla fine la trattativa saltò per alcuni problemi economici. Siamo però rimasti in contatto con lui anche successivamente, l'ho sempre voluto portare a Torino

In quasi 9 anni di Juventus, Paratici ha permesso alla società di fare un vero e proprio salto di qualità. I bianconeri sono passati dalle difficoltà post Calciopoli al dominio assoluto delle ultime stagioni. La trattativa che più di tutte ha logorato Paratici è stata quella per Carlos Tevez .:

Il colpo del secolo. Un affare che ha riabilitato tutto il calcio italiano. Perché la trattativa di calciomercato che ha visto Cristiano Ronaldo lasciare il Real Madrid, non è stata importante solo per la Juventus che lo ha preso, ma per tutto il movimento. Protagonista assoluto della negoziazione è stato Fabio Paratici , direttore sportivo dei bianconeri.

In estate i bianconeri sono riusciti a concludere la trattativa del secolo, portando il fuoriclasse portoghese in Italia. Ma l'affare è nato dal colpo Cancelo.

