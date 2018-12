Fisico, tecnica e duttilità: alla scoperta di Aurelien Tchouameni, talento diciottenne del Bordeaux che piace molto all'Inter.

un'ora fa di Andrea Bracco

Il calciomercato di gennaio dell'Inter comincerà molto probabilmente dalla Francia. La notizia è trapelata nelle ultime ore: i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Bordeaux che, secondo le indiscrezioni uscite in questi giorni, piace molto alla dirigenza interista in ottica presente ma soprattutto futura. Tchouameni farebbe infatti parte di un mirato processo di svecchiamento della squadra e il suo profilo spicca in mezzo a un elenco di nomi di ragazzi ancora sotto i 20 anni di età. Il calciatore sembra sia stato molto vicino a vestire i colori della Beneamata già lo scorso anno, ma alla fine non se ne fece nulla a causa delle richieste troppo alte del club francese.

Adesso però le cose sono cambiate: i rapporti tra le due società, che già erano ottimi, si sono rinsaldati grazie a varie operazioni intrecciate di mercato tra le quali spicca il prestito di Karamoh ai Girondins, quindi in attesa di altre offerte ufficiali i francesi sono ben felici di sedersi a trattare con l'Inter. Tchouameni arriverebbe a titolo definitivo e potrebbe essere girato in prestito per una stagione, non necessariamente in Italia, con l'Inter che così ne valuterebbe l'ulteriore crescita per poi portarlo definitivamente a San Siro.

D'altronde quando si menziona questo ragazzone d'ebano tutto muscoli bisogna tenere presente che si parla sempre di un classe 2000. Già, perché nonostante la tranquillità e la sicurezza con la quale si muove in mezzo al campo, Tchouameni è un calciatore ancora da tutto da plasmare. È proprio questo che sta cercando di fare il Bordeaux, intento a lavorare su un processo di formazione che possa restituire nel minor tempo possibile un calciatore completo sotto tutti i punti di vista. Ciò che si è notato fino a oggi è però bastato all'Inter per farsi sotto: il calciomercato di gennaio rappresenta un'ottima soluzione per bloccare Tchouameni che, una volta acquistato, potrà tranquillamente finire la stagione in Francia per poi valutarne la situazione con più calma in estate.

Getty Images

Calciomercato Inter: ecco Tchouameni, il nuovo obiettivo nerazzurro

Tchouameni, se ancora non lo aveste capito, è uno dei millennial più interessanti del calcio europeo. Nato in Francia - a Rouen - da genitori camerunensi, il centrocampista è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Bordeaux, quindi si può affermare con certezza che su di lui la scuola francese abbia avuto le influenze più importanti nel formarlo sin da quando era bambino. I Girondins, si sa, hanno uno dei vivai migliori del paese e fare tutta la trafila al loro interno non è affatto facile: Tchouameni ce l'ha fatta arrivandoci nel 2011, a soli 11 anni, dopo aver iniziato a giocare nel piccolo SJ D'Artigues, piccola realtà affiliata proprio al club biancoblu.

In questo lasso di tempo il centrocampista si è tolto diversi sfizi, laureandosi campione con la selezione under 19 e prendendosi una maglia da titolare della Francia under 17, con la quale ha partecipato al Mondiale di categoria giocato in India. Le sue prestazioni non sono mai passate realmente inosservate, tanto che negli scorsi anni molte società hanno provato a portarlo via - senza fortuna - al Bordeaux. Il suo esordio in prima squadra è arrivato solo nel corso di questa stagione, quando il Bordeaux - impegnato nei turni di preliminari di Europa League - ha deciso di buttare nella mischia diversi giovani e il tecnico Poyet ha concesso 89 minuti a Tchouameni nel match contro il Ventspils.

Nato come centrocampista centrale, Tchouameni è un destro naturale che può disimpegnarsi in più zone della mediana. La sua duttilità tattica lo rende un elemento molto prezioso e ambito sul calciomercato, perché trovare un ragazzo di 18 anni che gioca con questa naturalezza non è affatto facile. Sotto la guida dell'allenatore uruguagio, ha ricoperto il ruolo di interno sinistro di un 4-3-3 poi abbandonato con l'accantonamento di Poyet. Il nuovo tecnico, Eric Bedouet, lo sta utilizzando un po' meno concedendogli di aggregarsi spesso all'under 19, ma quando viene impiegato Tchouameni gioca spesso da interno destro in un 4-2-3-1. Nell'Inter del futuro un elemento con le sue caratteristiche potrebbe diventare particolarmente prezioso, viste le grandi qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva sviluppate in questi anni.

Molto interessante è la figura di suo padre, persona che in più situazioni è risultata decisiva nelle decisioni professionali del ragazzo. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, Tchouameni avrebbe voluto lasciare Bordeaux già nel 2017, ma la famiglia lo ha consigliato diversamente: secondo il papà, andarsene dalla propria comfort zone senza aver ancora esordito con i grandi sarebbe stato un azzardo troppo grosso. Il resto è storia: Tchouameni ha incontrato sulla propria strada Poyet, un allenatore che ha creduto in lui e ci ha puntato forte fino al giorno dell'esonero. Col senno di poi è stata una scelta azzeccata e, nei prossimi giorni, potrebbe finalmente arrivare il tanto atteso salto di qualità.