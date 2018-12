Il centrocampista belga, temporaneamente sospeso, potrebbe salutare i nerazzurri dopo appena sei mesi: si tratterebbe della prima vittima della nuova linea di condotta dettata da Beppe Marotta.

Simone Cola

Colpo dell'estate del calciomercato Inter, Radja Nainggolan avrebbe dovuto essere il valore aggiunto di una squadra, quella nerazzurra, che il suo grande mentore Luciano Spalletti aveva riportato nell'Europa che conta e che guardava al futuro con ambizione e ottimismo.

Una vita calcistica trascorsa in Italia, prima da giovanissimo con il Piacenza e poi con Cagliari e Roma, il centrocampista belga si era imposto negli anni come uno dei migliori nel ruolo in Serie A e il passaggio a trent'anni all'Inter, dove avrebbe ritrovato quel Luciano Spalletti con cui aveva raggiunto picchi di rendimento elevatissimi in giallorosso, avrebbe potuto rappresentare il finale in crescendo di una carriera ricca di riconoscimenti ma vuota alla voce trofei.

Invece se è vero che del futuro più o meno luminoso dell'Inter non vi è certezza ecco che sembra che di questo futuro non farà parte Radja Nainggolan, che addirittura nella prossima finestra di calciomercato, dopo appena sei mesi, potrebbe essere già sul punto di fare le valigie e salutare la compagnia: il Ninja diventerebbe la prima vittima del nuovo codice di comportamento fortemente voluto da Beppe Marotta e la sua cessione potrebbe anche rappresentare un forte segnale a Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, Nainggolan già ai saluti?

Quello che fino a qualche giorno fa poteva sembrare impossibile potrebbe diventare reale: Nainggolan sarebbe il pezzo pregiato in uscita nel prossimo calciomercato Inter, notizia che arriva dopo la decisione della società di sospendere il giocatore per motivi disciplinari e a qualche giorno dalla scoperta della passione del belga per il gioco d'azzardo, venuta alla luce in seguito a una denuncia fatta dallo stesso giocatore per truffa. Il Ninja contro il Napoli non ci sarà e potrebbe anche non tornare.

Che Nainggolan avesse uno stile di vita molto chiacchierato erano in tanti a sostenerlo, ma quando in estate si è trasformato nel colpo estivo del calciomercato Inter - che lo ha pagato 24 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo - non erano stati pochi i tifosi nerazzurri a esaltarsi per l'acquisto che nel suo ruolo poteva essere considerato tra i migliori in tutta Italia, il giocatore di quantità, qualità e carattere necessario per avvicinare la vetta della classifica.

Il rendimento finora è stato inferiore alle attese: Nainggolan ha messo insieme fino a oggi 15 presenze e segnato 3 gol senza mai brillare e senza mai dare l'impressione di essersi inserito nel nuovo mondo nerazzurro. Vero è che la sua presenza ha comunque portato la squadra ad avere un po' più di personalità in mezzo al campo, ma evidentemente i suoi comportamenti fuori dal campo non sono stati ritenuti tollerabili soprattutto dal nuovo ad Beppe Marotta, l'uomo chiamato al non facile compito di far tornare grande l'Inter.

Marotta già alla Juventus si era contraddistinto per la linea dura nei confronti dei giocatori, che in rosa avevano tutti esattamente le stesse responsabilità, punendo Bonucci con il famoso ottavo di finale passato sullo sgabello. Ecco che arrivato all'Inter, forte di una società alle spalle che crede in lui e convinto che questa linea di comportamento sia la base da cui ripartire, il suo metodo ha colpito: e Nainggolan potrebbe essere la prima vittima.