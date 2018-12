Secondo la stampa spagnola, i blaugrana avrebbero trovato l'intesa economica col gioiello olandese che deciderà a breve. A quel punto andrà solo convinto l'Ajax.

3 ore fa di Daniele Minuti

La sessione di calciomercato invernale deve ancora aprirsi ma ci sono squadre già al lavoro per piazzare i primi colpi. Le più lungimiranti però non pensano soltanto alla finestra invernale ma guardano anche più avanti, come sta facendo il Barcellona.

I campioni di Spagna hanno messo gli occhi da molto tempo sui due gioielli dell'Ajax, de Jong e de Ligt. Se per il difensore la concorrenza è molto agguerrita, con la Juventus che ha intenzione di tentare l'affondo durante il calciomercato estivo, il centrocampista è sempre più vicino alla Catalogna.

Qualche giorno fa il padre del ragazzo ha spiegato che la destinazione Barcellona sarebbe la migliore per suo figlio e stando alle indiscrezioni raccolte dalla stampa spagnola, il club avrebbe già trovato l'intesa economica con l'entourage del giocatore.

Calciomercato, il Barcellona ha l'accordo con de Jong

Secondo il Mundo Deportivo, alcuni emissari del Barcellona avrebbero incontrato lo scorso 13 dicembre Ali Dursun, l'agente di de Jong. Il procuratore ha portato al club spagnolo sia le pretese economiche del ragazzo che le sue aspettative dal punto di vista tecnico (con una chiara richiesta di rassicurazioni sul suo utilizzo).

Dopo alcuni giorni di riflessione, la dirigenza ha deciso di accontentare le richieste di ingaggio dell'olandese trovando quindi ufficialmente l'accordo con il suo entourage. Ora c'è da attendere la decisione definitiva del gioiello dell'Ajax che però dovrebbe arrivare a breve.

De Jong vuole scegliere la sua prossima destinazione entro gennaio per poi potersi concentrare a mente libera sulla stagione dei Lancieri, che sono in lotta con il PSV Eindhoven per l'Eredivisie e sfideranno il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League.

Il sì è sempre più vicino e una volta ufficializzato l'ok del giocatore, il Barcellona potrà presentare l'offerta all'Ajax che per il cartellino chiede circa 70 milioni di euro. Questa impostazione della trattativa permetterà ai blaugrana di anticipare la concorrenza e di non far scattare un'asta di calciomercato in estate con Manchester City e Paris Saint-Germain alla finestra: i campioni di Spagna sono sempre più vicini ad assicurarsi uno dei talenti migliori del calcio europeo.