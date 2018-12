Il Palermo pareggia ancora ma resta in testa. Riparte la Salernitana che batte il Foggia. Vittoria pesantissima per il Cosenza in casa del Venezia. Vola il Benevento.

22 minuti fa di Elmar Bergonzini

Appena una vittoria fra le prime sei della classe. Il diciassettesimo turno di Serie B è stato piuttosto interlocutorio. Per la seconda volta di fila il Palermo pareggia per 1-1, fermato dallo Spezia decimo. Riparte, dopo tre sconfitte di fila, la Salernitana, passata ad Angelo Gregucci in settimana.

Tre punti pesanti anche per il Benevento, a secco di vittorie da novembre. I giallorossi hanno battuto 3-0 il Crotone. L'unica squadra in serie positiva è il Carpi, che però ha vinto solo le ultime due partite giocate. Segno che il campionato di Serie B di quest'anno è particolarmente equilibrato.

Continua il periodo nerissimo del Padova, sconfitto a Lecce per 3-2. Il risultato sarebbe però potuto essere anche più pesante, non solo per il gol di Bonazzoli, arrivato solo al 92', ma anche perché i salentini hanno dominato la partita, finendo per calciare 9 volte nello specchio della porta contro le 3 degli avversari.

Getty Images Serie B, lo Spezia esulta dopo il gol al Palermo

Serie B, i risultati della 17^ giornata

Pareggio spettacolare fra Cittadella e Perugia (2-2), con gli umbri che si sono portati due volte in vantaggio facendosi però sempre recuperare. Il Cosenza vince in casa del Venezia e si tira fuori dalla zona retrocessione. Importante la vittoria esterna ottenuta dal Carpi in casa della Cremonese, delude il Verona a Livorno, non andando oltre lo 0-0, fallendo così l'aggancio al Brescia terzo. Non ci sarà il consueto Monday Night viste le imminenti festività e il turno previsto per Santo Stefano.

Spezia-Palermo 1-1

Cittadella-Perugia 2-2

Lecce-Padova 3-2

Venezia-Cosenza 0-1

Salernitana-Foggia 1-0

Cremonese-Carpi 1-2

Livorno-Verona 0-0

Ascoli-Brescia 1-1

Benevento-Crotone 3-0

La classifica di Serie B: Palermo primo senza vincere

Il Palermo guida ancora la classifica con due punti di vantaggio sul Lecce secondo che però ha giocato una partita in più. Carpi e Cosenza conquistano punti pesanti per la lotta salvezza, la Salernitana torna a ridosso della zona play off. Sempre più critica la situazione del Padova.

Palermo 31 Lecce 29* Brescia 28 Cittadella 26 Pescara 26 Verona 26 Benevento 25 Perugia 23 Salernitana 23 Spezia 22 Ascoli 21 Venezia 20 Cremonese 19 Cosenza 18* Carpi 16 Crotone 13 Foggia 12** Livorno 11 Padova 11

* Una partita

** Foggia 8 punti di penalizzazione.

🔚 Si chiude 1️⃣➖1️⃣ il match tra @acspezia e @palermocalcioit: dopo un primo tempo spumeggiante, nel secondo i ritmi si abbassano. E i padroni di casa riescono a vanificare gli assalti della capolista inchiodando il risultato di parità. ❌#SPEPAL#SerieBKT pic.twitter.com/pSnmCqYVu3 — Lega B (@Lega_B) December 23, 2018

l programma della 15^ giornata

Nel prossimo turno di Serie B scontro d'alta classifica fra Verona e Cittadella. Il Benevento può proseguire il momento positivo in casa contro il Padova. Sfida delicatissima fra Cosenza e Salernitana.