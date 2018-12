A post shared by Krzysztof Piątek (@pjona_9) on Dec 22, 2018 at 9:01am PST

Per lui è una doppietta. Punto. Il capocannoniere della Serie A , Krzysztof Piatek , ha voluto dire la sua sulla decisione della Lega di etichettare come "autogol di Toloi" la rete che ha sbloccato il risultato nella partita tra Atalanta e Genoa.

Il capocannoniere del campionato non è d'accordo sulla decisione di etichettare come autorete di Toloi il suo primo gol: "Ritengo che la Lega debba tornare sui suoi passi".

